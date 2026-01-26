'El ecosistema'
✍🏻 Por Román Pérez González
Un ecosistema es un sistema natural dinámico formado por organismos vivos que interactúan entre sí y con su medio físico. Hasta ahora Luis García había conseguido adaptar los medios que dispone al ambiente. Digamos que la etapa probatoria ya había quedado atrás; el juego no era especialmente llamativo, pero sí ha sido efectivo. En defensa el equipo recibió trece goles en la primera vuelta y ahora en dos lleva seis, y de no ser por Dinko Horkas habrían sido un par más como poquísimo.
Lo que antes era la defensa una muralla donde se estrellaba el contrario, ahora hace aguas. Los dos goles iniciales, especialmente el primero, con esa concatenación de errores individuales: mal pase, mal despeje y tropiezos hacen que haya que empezar a elevar las orejas por lo que puede estar por venir. En dos partidos consecutivos se ha jugado a lo que ha querido el rival; ambos partidos contra equipos que dejaban jugar. El golpe es grande, pero sigue quedando una infinitud hasta la meta: aquel horizonte todavía ni se divisa, es una bruma. Sin embargo, haría bien Luis García en encontrar de nuevo -y pronto- un sendero por el que desbrozar la sinuosa hipertensión.
Hace algunas semanas que pienso en aquella vez que, en Primera, y para subir el nivel, vinieron Halilovic y Jesé y no se sabe si por ellos o por el ecosistema ya creado aquello se fue, poco a poco, lentamente, pero sin pausa, fastidiando hasta acabar matando la gallina de los huevos de oro en aquel lamentable desenlace entre Setién y Ramírez.
Y, aunque sea manida la referencia, el propio cántabro definió la política de fichajes de la UD hace ya más de una década como “hecha a impulsos” esa misma que indicó este julio pasado que ni Viera ni Jesé estarían y que Mata, Cardona y Cedric y Sory Kaba serían los delanteros. Esa misma gente que ahora no ve apto a Lukovic y que ha traído cuatro jugadores, han sacado tres y puede que llegue otro, rompiendo, de algún modo todavía por determinar, el ecosistema que funcionaba.