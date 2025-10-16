Se reactiva la ruta migratoria canaria con 3 desaparecidos y más 600 personas en 72 horas

Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y El Hierro han sido los escenarios a donde en los últimos tres días han llegado más de 600 personas a bordo de varias embarcaciones, algunas de tipo neumático con la costa del Sahara Occidental como punto de partida y otras tipo cayuco cuyo origen hay que buscarlos al sur de Marruecos.

Fueron algunos meses sin cifras significativas pero con las advertencias por parte tanto del Gobierno de Canarias como de algunos expertos de que llegado el mes de octubre, tal y como ocurre en las última décadas, las salidas de pateras, cayucos y ahora neumáticas se iban a reactivar.

Crece el número de personas que se sube a un cayuco

Una de las características que se está observando en este año 2025 es que el grupo de personas que decide jugarse la vida en el Atlántico sube considerablemente. Los dos primeros cayucos interceptados cerca de Canarias a comienzos de esta semana, uno cerca de Tenerife y el otro al sur de El Hierro, albergaban a más de 200 migrantes.

No cambia el escenario en el cual se mueve la migración que llega a las islas y en esos grupos ya hay un 10% de mujeres, muchas de ellas ya embarazadas y un grupo nutrido de migrantes que afirman ser menores.

Los menores que llegan serán derivados, o al menos eso dice la ley

El problema que supone la llegada de menores migrantes y su hacinamiento en centros de acogida habilitados por el Gobierno de Canarias crece debido a la difícil aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Congreso en abril. Este nuevo texto contempla la figura de 'contingencia migratoria' y Canarias está ahí. Desde que hace poco más de un mes de reconoció que las islas están en esa situación todo menor migrante que llega a las islas de forma irregular ha de ser automáticamente trasladado a una plaza 'espejo' en otra comunidad autónoma lo que hace que el estudio de su expediente tenga que acelerarse.

A esta circunstancia se suman los menores migrantes que han solicitado asilo y que van por un camino paralelo ya que es el Estado el que tiene que asumir su acogida en una red estatal que no tiene plazas suficientes, según el propio Gobierno de España.

La utlima tragedia

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este jueves una neumática, con 55 personas a bordo, y buscan a tres migrantes desaparecidos a unos 83 kilómetros al este de Lanzarote.

La neumática fue avistada por un buque mercante a 45 millas al este de Lanzarote, que dio la alerta, y antes de la llegada de sus medios, varias personas se lanzaron al agua para intentar alcanzar el mercante.

Al llegar la guardamar a la zona donde se encontraba la embarcación rescató, a las 01.26 horas, a 55 personas de origen magrebí y subsahariano, entre ellos 42 varones, 11 mujeres y dos menores.

De los rescatados, dos fueron recogidos del mar por el buque mercante y otro migrante por la guardamar. Sin embargo, señalan que según el testimonio de los rescatados, tres personas estarían desaparecidas.

Finalmente la guardamar arribó en el puerto de Arrecife a las 04.58 horas, donde desembarcó a las 55 personas rescatadas. El operativo de búsqueda y rescate de la neumática contó con la participación de la guardamar Polimnia, el buque mercante y el helicóptero Helimer 215.

Por su parte, el avión Sasemar 103 realizará una operación de búsqueda en la zona donde la guardamar Polimnia realizó el rescate durante la madrugada, así como para localizar otras dos embarcaciones precarias que supuestamente estarían en el mar, según una alerta recibida por parte de Salvamento.