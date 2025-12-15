'Síntomas'

✍🏻 Por Román Pérez González

Sucedió contra el Andorra, en Gijón, en Huesca, en Granada, ocurrió contra el Mirandés, en Castalia y contra el Ceuta. En todos estos días el plan no salió perfecto, en muchos de ellos se puntuó, pero también en muchos de estos días ocurrió que hubo algún error que costó puntos; claro que no siempre va a salir cara y claro que la UD por ahora ha sido una máquina de puntuar, (si bien dos puntos de nueve en estas últimas semanas), pero hay ciertas tendencias que ya parecen síntomas: con el gol el equipo decidió que el partido ya estaba muerto, dejó de atacar (lo poco que lo había hecho, otro partido con dos tiros a puerta) y decidió vivir con el fuerte indio montado delante de la portería de José Antonio Caro, el plan salía bien hasta que un chutazo dejó la estrategia en calzoncillos.

Es así. Ya ha pasado otros días, no muchos, pero ha sucedido que ese paso atrás impuesto buscando que no pase nada y cuando pasa algo ya no tienes ni recursos ni margen y has perdido esa ventaja y te quedas sin argumentos. El bagaje ofensivo de la UD fue simplemente un gran disparo cruzado de Enrique Clemente que acabó en gol y un cabezazo de Barcia que fue córner. Es insuficiente y ya casi no es noticia porque semana tras semana vemos lo mismo.

El margen de mejora en ataque es evidente, pero la forma de atacar es primitiva, inocente, un problema, si se quiere decir, porque a veces da la sensación que el objetivo único y exclusivo es no encajar. Se está enredando Luis García. La semana pasada fue la expulsión y hoy se puede entender la suplencia de Lukovic por lo accidentado del viaje, pero ya son tres semanas sin ganar y aunque el equipo responde (sigue en el pelotón de cabeza) empieza a parecer que el chisme engrasado que funcionaba como un reloj tiene de repente arena y piche y puede empezar a estarse gripando.