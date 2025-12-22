'Bellas Artes'

✍🏻 Por Román Pérez González

El deporte, como el Arte en mayúsculas, es infinito. El fútbol, en este caso, también. Siempre habrá la opción de escribir una imagen nueva, de crear un universo nuevo aunque traiga reminiscencias de otros, pero escrito de forma novedosa, diferente, especial, siempre existirá un juego de palabras hermoso que abra un surco nuevo en la tierra ya pisada, siempre habrá una forma nueva de expresar una emoción en un cuadro que no se haya hecho antes porque cada trazo es un Universo, aunque recuerde a otros previos, siempre podremos vernos al expresar la alegría o la felicidad en un actor, con un cielo despejado, en una tarde en que el sol mueve el pelo de una pareja que arranca su historia en un acantilado junto al que están a punto de besarse por primera vez; siempre sucederá esto, nunca dejaremos de embobarnos por esa magia que siendo lejana a nosotros el Arte la hace que la sintamos como propia.

Sucede en el deporte, claro, empatizas con los protagonistas, sufres con ellos, a veces por ellos, tu estado de ánimo depende de su pericia de cara a puerta, tu vida en ese instante es un gol o un uy que vives como si fueras tú el que marca o falla y como aficionado sientes que cada semana es la oportunidad de marcar un gol, de vivir esa vida distinta dentro de tu vida cuyos protagonistas hacen de tu sueño su trabajo, en este caso, de reescribir una historia: Jesé marcó dos goles y, aunque su fichaje sigue pareciendo un error, hoy el error tiene menos amigos. Se sobrerreacciona tras cada partido, yo el primero.

Hoy, aunque sigo pensando lo mismo de su fichaje, será un día hermoso para él que ya tiene este recuerdo con la amarilla y no aquella salida espantosa en el derbi de playoffs. Es constante las posibilidades que ofrece el arte, que ofrece la vida, que ofrece el deporte, las opciones siempre están ahí. Y es hermoso ir viendo y viviendo cómo estas se desarrollan ante nuestros ojos, cómo esa ensoñación semanal habla de nosotros en nuestro día a día, exigimos lo mejor, pero vemos el partido tuiteando, Las Palmas ganaba 4–0 al descanso, llovía, el equipo va a acabar segundo en el parón de invierno, todo es magia y, sin embargo, hay mil matices que hacer, pero no hoy.

En el Arte, siempre hay algún detalle, en las pelis siempre hay alguien que saca a relucir un instante que rompe la magia en vez de quedarse con todo el conjunto, yo también, y hay montón de anticrónicas para confirmarlo. Pero hoy no toca. El partido fue redondo. El mejor del año con diferencia. Un partido con el que solo cabe soñar. Un partido que nos recuerda por qué nos fascina el mundo de la pelotita, por qué dedicamos tanto tiempo a esto. Feliz Navidad y Amarillo Año Nuevo.