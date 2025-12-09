Muere el joven rescatado en Lanzarote y se elevan a cinco los fallecidos en Canarias

Un hombre, de 27 años, que fue rescatado en estado crítico ha fallecido, mientras que otro, de 32 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída al mar en la zona de Los Charcones, en el municipio de Yaiza, Lanzarote.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladó un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento y otro de Salvamento Marítimo, que iniciaron la búsqueda, consiguiendo la aeronave del GES rescatar al herido de 27 años, a quien trasladó hasta donde se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario.

Seguidamente el personal del SUC constató que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le realizaron las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertirla, y una vez estabilizado fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ingresó en estado crítico y donde finalmente ha fallecido.

Por su parte, el segundo afectado salió por sus propios medios del agua y el personal del SUC comprobó que presentaba hipotermia y erosiones de carácter moderado, por lo que también fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Los hechos se produjeron mientras los dos hombres, de nacionalidad italiana pero residentes en Yaiza, estaban pescando.

5 muertos y un desaparecido

La búsqueda de una posible víctima ahogada, y aún desaparecida, continúa tras el golpe de mar por oleaje que se produjo este domingo, sobre las 16.00 horas, en Los Gigantes, en Santiago del Teide, Tenerife.

En concreto, la Guardia Civil con su servicio marítimo y los GEAS, así como Salvamento Marítimo con una salvamar y un helimer, han mantenido durante este lunes las labores de búsqueda de una sexta persona, que previsiblemente también habría caído al mar tras el golpe del mar, que hasta el momento ha dejado cuatro personas muertas y una con vida.

Este incidente fue notificado sobre las 16.07 horas del domingo, 7 de diciembre, cuando la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió una alerta que indicaba que varias personas precisaban asistencia en el mar, ya que habían sufrido un golpe de mar a consecuencia del fuerte oleaje.

Seguidamente se activaron los recursos necesarios en la zona, pudiendo rescatar los cuerpos de tres personas fallecidas, así como los de dos heridos, uno de ellos grave y que finalmente ha muerto.

En prealerta por oleaje de gran tamaño

Canarias continúa en prealerta por fenómenos costeros que afectan, principalmente, al litoral norte de Gran Canaria, así como a costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

La prealerta se mantiene ante el mal estado del mar por presencia de mar de fondo, y que para este lunes se espera con viento de componente sur, fuerza 1-3 (1 - 20 km/h), así como con mar rizada y mar de fondo del noroeste en aumento hasta los 4 metros.