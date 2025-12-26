Al menos 12 muertos en el naufragio de un cayuco que se dirigía a Canarias

Al menos doce personas han muerto en el naufragio de este miércoles frente a las costas de Senegal de una embarcación en la que había alrededor de 200 migrantes, si bien no hay un balance oficial de víctimas.

La embarcación zozobró durante la madrugada frente a la costa de Joal, en el sur del país, provocando la muerte de doce personas, según ha recogido Dakaractu.

Además, el portal de noticias senegalés ha indicado que se han registrado más de 30 supervivientes en la playa de Ngazobil.

La embarcación partió en a principios de esta semana, en la noche del lunes al martes, desde Diamaguène, en el delta de Salum, de acuerdo a las informaciones del diario digital Le Soleil.

Los trayectos entre la costa de Senegal y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, si bien en 2023 vio un aumento del número de movimientos.

Se desploma la llegada de cayucos a Canarias

La llegada de inmigrantes irregulares a las islas Canarias se ha situado en 17.555 migrantes durante 2025, lo que supone un 59,9% menos respecto a los que llegaron en el mismo periodo de 2024, que fue año récord con 43.737 personas.

En concreto, este año han llegado a bordo de 259 embarcaciones, un 59,7% menos que en 2024, con 643, según informa el Ministerio de Inclusión a falta de los últimos datos que publica cada 15 días.

Así, el archipiélago se queda lejos este año de la cifra récord del año pasado (43.737), que superó la del 2023 (39.910) y la del 2006, con la llamada 'crisis de los cayucos', cuando se anotaron 31.678.

Mientras, en el conjunto de España, el año 2025 ha estado marcado en materia migratoria por un descenso en llegadas irregulares de migrantes, con un total de 35.935 entradas, frente a los repuntes de 2023 y 2024.