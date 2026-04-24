La Policía Nacional recupera 56 teléfonos móviles que fueron robados durante el Carnaval de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han recuperado un total de 56 teléfonos móviles de alta gama sustraídos durante la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y han detenido a dos hombres por su presunta implicación en los hechos.

La investigación se inició tras detectarse un aumento significativo de las denuncias por robo de teléfonos móviles durante los días del Carnaval. Las pesquisas permitieron comprobar que dos de los terminales denunciados como sustraídos figuraban localizados en un mismo recorrido postal: desde la oficina de Correos de Puerto de la Cruz al apartado de Correos situado en la Carretera General de la Cuesta.

A partir de esta información, los investigadores se desplazaron hasta la oficina de destino y solicitaron al personal examinar la paquetería procedente de Puerto de la Cruz. Allí localizaron tres cajas que, tras ser sometidas al escáner, revelaron un elevado número de dispositivos móviles en su interior. Una vez obtenidos los números IMEI de todos los terminales con la finalidad de identificar a los perjudicados, fueron llamados uno a uno y citados en dependencias policiales para hacerles entrega de los mismos tras comprobar que efectivamente eran sus legítimos propietarios.

Como resultado del trabajo llevado a cabo por los agentes, se han devuelto un total de 40 móviles, continuando las gestiones para conseguir identificar y entregar los 16 restantes. Igualmente, gracias a la colaboración policial, los presuntos responsables de los envíos fueron detenidos en Madrid el pasado 13 de abril, siendo puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.

Este operativo desarrollado por la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife constituye una actuación sin precedentes debido al elevado número de terminales recuperados. La coordinación entre las distintas unidades policiales ha permitido esclarecer rápidamente los hechos, reafirmando una vez más su compromiso con la seguridad y la ciudadanía.