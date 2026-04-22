Jeremy: "Prefiero que haya derbi canario el año que viene"

El futbolista del CD Tenerife, Jeremy Jorge, concedió este miércoles una entrevista a Onda Cero Canarias, en la que aseguró que el equipo está “muy tranquilo” ante la posibilidad de poder certificar este mismo fin de semana el ascenso a Segunda División (siempre y cuando ganen los tinerfeños en su visita a la SD Ponferradina y el Celta Fortuna caiga derrotado frente al Pontevedra), y destaca el apoyo de la afición blanquiazul: “Han estado ahí durante todo el año”

“Al final siempre hay mucho rumor por ahí de que es una semana importante, una semana especial, pero yo creo que dentro del vestuario la tratamos de la misma manera que todas las demás semanas, porque nuestro objetivo es ir a por los tres puntos”, explicó el jugador. En esa misma línea, añadió que “si se da el caso del ascenso, bien, y si no, pues tenemos que estar tranquilos, que lo tenemos cerquita al objetivo y se dará el siguiente fin de semana en casa, si tiene que ser”.

Jeremy insistió en que el grupo no se deja llevar por el contexto. “No, la verdad es que no”, respondió al ser cuestionado por si se habla de esa posibilidad en el vestuario. “Estamos muy tranquilos y sabemos cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ganar e ir a por los tres puntos. Y si se da el caso de ascender, pues bienvenido sea, evidentemente, pero no tratamos la semana como un caso diferente o especial al resto de la temporada. Tenemos la tranquilidad de que hemos hecho nuestro trabajo y de que tenemos el objetivo muy cerquita”.

Aunque reconoció que le gustaría cerrar cuanto antes el objetivo, también volvió a apelar a la serenidad. “Imagínate lo bonito que podría ser, ¿no? No te voy a mentir, que si fuera por mí, pues cuanto antes mejor. Si lo podemos firmar este fin de semana, pues genial”, señaló. Aun así, recalcó que “si no, pues es lo que te digo. Tenemos la tranquilidad de lo que hemos hecho durante todo el año y de la diferencia de esos puntos que tenemos con el segundo. Así que, bueno, tranquilos y vamos a trabajar para conseguir el objetivo, sea este fin de semana o el siguiente”.

El atacante también quiso destacar el papel de la afición tinerfeñista, volcada una vez más con el equipo. “Lo de la afición es increíble. Ya lo hemos visto todo el año. Ya vimos el fin de semana, casi no habíamos terminado la jornada y ya teníamos El Toralín ahí casi completo”, comentó. Por eso, subrayó que “a la afición no le podemos decir nada, han estado ahí durante todo el año y esto también es parte de ellos”.

En el plano personal, Jeremy Jorge se mostró satisfecho por su creciente protagonismo tras su primera titularidad. “La verdad, muy cómodo, muy, muy cómodo”, afirmó sobre sus sensaciones. “He tenido la suerte de que los compañeros siempre han estado conmigo durante todo el año, han confiado mucho en mí y me han dado la tranquilidad de cualquier otro que quizás ha podido jugar más que yo. Así que agradecido por la oportunidad y, bueno, todo esto es fruto del trabajo”.

El futbolista valoró también su paciencia durante los momentos de menor participación. “Supe sufrir cuando no me tocaba y trabajar, porque lo importante es el colectivo, es el grupo”, afirmó, antes de mostrarse “muy contento de cómo salió” su actuación y “de poder ayudar al equipo a por el objetivo”.

Sobre la competencia en las bandas y las alternativas que maneja Álvaro Cervera, Jeremy asumió con naturalidad la pelea por un puesto. “Nuestro trabajo es ponérselo difícil al míster y, bueno, por suerte tenemos bastantes opciones y puede jugar cualquiera”, señaló. “Yo estoy tranquilo, sé que lo que está en mi mano, lo que puedo controlar, lo estoy poniendo, que es trabajar todos los días y dar mi mejor nivel, y ya el fin de semana será el míster el que decida. Y seguro que quien lo haga tratará de aportar lo máximo que pueda al equipo”.

A nivel individual, tampoco escondió sus ganas de participar en un partido de tanta importancia. “Exactamente, es lo que tú has dicho. Cualquier jugador te firmaría jugar todos los minutos”, dijo. “Lo que yo puedo controlar, que es el trabajo de todos los días, yo lo pongo, y ya si me toca a mí tener la suerte de estar este fin de semana, pues lo disfrutaré como hará cualquier otro compañero, y mi única intención es ayudar al equipo, al colectivo, por sus objetivos”.

Por último, el jugador, grancanario de nacimiento, también fue preguntado por la posibilidad de un futuro derbi en en Segunda, siempre y cuando la UD Las Palmas no ascienda también; en este caso a Primera División. Antes, eso sí, dejó claro dónde está puesta toda la atención del vestuario. “Primero estamos centrados en lo nuestro y ya lo demás no nos importa mucho. Al final, lo que tenemos que hacer nosotros es ascender, que es nuestro objetivo, y ya veremos lo que hacen los demás o no”.

Y sobre la opción de medirse el próximo curso a la UD Las Palmas, Jeremy no escondió su ilusión. “Hombre, yo como jugador, si puedo vivirlo, prefiero vivir un derbi, la verdad, no te voy a engañar”, reconoció. Eso sí, cerró con cautela: “Ya veremos qué pasa. Al final, en el mundo del fútbol es muy complicado predecir algunas cosas”.