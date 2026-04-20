La Guardia Civil controlará el uso de drones durante el WRC Rally Islas Canarias

La Guardia Civil dará cumplimiento estricto a las restricciones de vuelos no autorizados de drones con motivo de la 50ª edición del WRC Rally Islas Canarias.

El Equipo Pegaso de la Comandancia de Las Palmas intensificará los servicios de vigilancia y control aéreo para garantizar la seguridad física y aérea de los espectadores, participantes y equipos de emergencia. Esta medida busca prevenir el uso indebido de drones en zonas restringidas o peligrosas durante el desarrollo de la prueba. El uso no autorizado de drones representa un riesgo elevado durante este evento de relevancia internacional, ya que se realizarán vuelos continuos de helicópteros y aeronaves indispensables para tareas de seguridad, emergencias y filmación.

A las actuales restricciones establecidas por ENAIRE y el Cabildo de Gran Canaria, cuyas zonas pueden consultarse a través de la web oficial de ENAIRE y del propio Cabildo, se suman diversas áreas temporalmente reservadas donde queda prohibido cualquier vuelo de drones no autorizados.

El Equipo Pegaso cuenta con avanzados sistemas de detección e inhibición de aeronaves no tripuladas, que serán reforzados con medios de otras provincias desplazados a Gran Canaria para apoyar la seguridad del operativo.