VISITA PAPA LEON XIV

La visita del Papa a Canarias activa una prealerta por eventos multitudinarios

🚨Se declara la situación de prealerta desde las 12.00 horas del lunes, 27 de abril.

🏝️Afectará a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Redacción

Canarias |

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Tenerife se prepara para el Papa: cortes en la TF-5, carriles de acceso a hospitales, clases suspendidas y teletrabajo | Europa Press

Se trata de una decisión que se ha adoptado en base a la situación prevista y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca).

Según ha informado el Gobierno regional, tras la prealerta se convocarán reuniones del Comité Asesor del Plateca para coordinar el dispositivo de seguridad, mientras que durante la visita de León XIV se pasará a situación de alerta.

Prealerta en Canarias por visita Papa León XIV
Prealerta en Canarias por visita Papa León XIV | 112 SUC

En concreto, se espera un evento multitudinario asociado a la próxima visita del Papa junio, por lo que el objetivo es garantizar la seguridad de las personas asistentes, coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos.

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