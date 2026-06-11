La UD Las Palmas se despide del sueño de Primera División

La UD Las Palmas se queda sin ascenso tras empatar en La Rosaleda. La UD Las Palmas se quedó a las puertas de seguir peleando por el regreso a Primera División. El conjunto grancanario empató este miércoles ante el Málaga en La Rosaleda (1-1), un resultado insuficiente tras el 0-1 encajado en el Estadio de Gran Canaria en el partido de ida de las semifinales del playoff de ascenso. El equipo de Luis García compitió, tuvo fases de dominio y llegó a creer en la remontada, pero el tanto de Joaquín Muñoz en la segunda mitad apagó el sueño amarillo.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para los intereses de la UD Las Palmas. Apenas se habían disputado dos minutos cuando Kirian Rodríguez encontró a Marvin Park al espacio. El lateral apuró hasta línea de fondo y puso un pase atrás perfecto para Jesé Rodríguez, que definió con precisión para colocar el 0-1 y empatar la eliminatoria.

El gol dio alas al conjunto grancanario, que firmó una primera parte seria, con personalidad y con la sensación de haber golpeado en el momento justo. Jonathan Viera, titular en una cita de máxima exigencia, dio pausa y criterio al juego amarillo, mientras que Lorenzo Amatucci sostuvo al equipo en la medular. Las Palmas supo contener la reacción inicial del Málaga y también amenazó al contragolpe, especialmente con Estanis Pedrola, que tuvo varias acciones peligrosas para ampliar la ventaja.

El Málaga, obligado a reaccionar ante su afición, fue creciendo con el paso de los minutos. El conjunto andaluz empezó a cargar el juego por bandas y a exigir más a la defensa visitante, aunque la UD logró llegar al descanso por delante en el marcador y con la eliminatoria completamente abierta.

Tras el paso por vestuarios, Las Palmas volvió a salir con ambición. Jesé reclamó un posible penalti en los primeros compases de la segunda mitad y el partido entró poco a poco en una fase más abierta, con ocasiones en ambas áreas. Dinko Horkaš tuvo que intervenir para mantener la ventaja amarilla, especialmente en un remate de cabeza de Carlos ‘Chupe’ que obligó al portero croata a lucirse.

El duelo cambió alrededor de la hora de partido. Luis García movió el banquillo y retiró a Jonathan Viera y Jesé Rodríguez para dar entrada a Manu Fuster e Iker Bravo. A partir de ahí, Las Palmas perdió parte del control que había tenido durante muchos minutos y el Málaga empezó a sentirse más cómodo en campo contrario.

La igualada llegó en el minuto 68. Tras una acción por banda y un balón suelto dentro del área, Joaquín Muñoz aprovechó el rechace para conectar un potente disparo que superó a Horkaš y puso el 1-1 en el marcador. El tanto devolvía la ventaja global al Málaga y obligaba a la UD a marcar de nuevo para forzar, como mínimo, el empate en la eliminatoria.

El equipo amarillo no se rindió. Pezzolesi, Pejiño y Manu Fuster participaron en los intentos finales de un conjunto grancanario que buscó el gol hasta el último suspiro. La ocasión más clara llegó en el tiempo añadido, después de una gran acción colectiva con varios detalles de calidad que terminó con un remate de Pejiño salvado prácticamente bajo palos por la defensa malaguista.

También lo intentó Enrique Clemente en los últimos instantes, pero su disparo se estrelló en un defensor. No hubo tiempo para más. El empate en La Rosaleda certificó la eliminación de la UD Las Palmas, que dice adiós al sueño de volver a Primera División y deberá afrontar una nueva temporada en LaLiga Hypermotion.