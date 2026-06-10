TITSA se refuerza para facilitar los desplazamientos durante la visita del Papa León XIV

La empresa pública del Cabildo de Tenerife duplicará su capacidad habitual en las primeras horas de la mañana, pasando de las 5.000 plazas inicialmente previstas a más de 10.000 plazas disponibles entre las 06:00 y las 08:00 horas, con el objetivo de ofrecer una alternativa segura, cómoda y eficiente al vehículo privado.

El operativo contempla refuerzos específicos en las principales líneas que conectan el área metropolitana con Santa Cruz de Tenerife, así como en los corredores del norte y del sur de la isla. Desde La Laguna se reforzarán las líneas 014, 015 y 020, mientras que desde el norte operarán servicios especiales en las líneas 100, 102 y 108. En el sur, se incrementará la oferta de las líneas 110, 112 y 114 para facilitar el acceso de los asistentes al evento. La planificación del servicio incluye también adaptaciones operativas en determinadas líneas para compatibilizar la movilidad ciudadana con las medidas de seguridad previstas durante la jornada. Asimismo, los usuarios que no dispongan de tarjeta Ten+ o bono residente podrán utilizar el servicio con una tarifa única de un euro por trayecto tanto en guagua como en tranvía.

Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, TITSA movilizará un importante equipo humano integrado por 40 conductores, 10 mandos de operaciones, 6 profesionales de talleres y 11 vigilantes en el Intercambiador de Santa Cruz.

"Hemos diseñado un operativo extraordinario para que las personas puedan desplazarse con seguridad y comodidad, minimizando las incidencias en la circulación y favoreciendo el uso del transporte público en una jornada de especial relevancia para la isla", destaca la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García.

Asimismo, entre los dispositivos especiales de movilidad previstos para la jornada, TITSA reforzará el servicio de transporte público en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y de las personas asistentes a los actos programados.

Entre las medidas previstas destaca la puesta en marcha de una lanzadera especial que conectará el Intercambiador de Santa Cruz con el Muelle Norte, así como diferentes refuerzos y desvíos temporales en varias líneas urbanas debido a los cortes de tráfico previstos.

Se recomienda a las personas usuarias planificar sus desplazamientos con antelación y consultar toda la información actualizada sobre horarios, recorridos, paradas afectadas y posibles incidencias a través de la web de TITSA, www.titsa.com y sus canales oficiales de información.