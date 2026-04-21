Nuevo varapalo al Circuito del Motor de Tenerife

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso de apelación del Cabildo de Tenerife interpuesto contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife que avala la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Circuito del Motor de Granadilla. La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza apunta que este es uno de los cuatro procedimientos que se tramitan en el TSJC correspondientes a los recursos de apelación interpuestos por el Cabildo. Quedan pendientes de resolución el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del circuito al plan de defensas contra avenidas y el modificado de la pista de velocidad. Eustaquio Villalba, portavoz de esta asociación