VIAJE DEL PAPA A CANARIAS

El Gobierno canario no se plantea (por ahora) la suspensión de clases por la visita del Papa

🧑‍🎓 Educación no ha recibido aún solicitud oficial alguna

🥅Se prevé misa en el Estadio de Gran Canaria el día 11 por la tarde

🚢El día 12 al mediodía en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Fernando Castellano

Canarias |

El Gobierno de Canarias no contempla por ahora ni la suspensión de las clases ni el teletrabajo por la visita del Papa León XIV. Reconoce que serán dos días en los que la coordinación será fundamental para que todo transcurra de la mejor forma posible pero hasta el momento no ha habido planteamiento oficial.

Fue ayer cuando el Delegado del Gobierno lanzó la propuesta de que los alumnos tengan clases telemáticas esos días pero a la Consejería de Educación no le ha llegado documentación alguna y por ahora ni siquiera está sobre la mesa. Este anuncio ha tenido un importante impacto. También se aludió a la posibilidad de implantar el teletrabajo en las empresas privadas y en la función pública. La Consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha dicho que es fundamental la coordinación pero por ahora no se contemplan esas opciones.

El Pontífice ya saben que visitará Gran Canaria el día 11 de junio y, entre otras cuestiones, tiene previsto protagonizar una misa durante la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Al día siguiente haría lo mismo en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife al mediodía.

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