Una canasta sobre la bocina condena al Gran Canaria al descenso

El Dreamland Gran Canaria desciende a Primera FEB tras una noche cruel en la última jornada. Un triple de Spissu sobre la bocina dio la victoria al Casademont Zaragoza en Lugo y condenó al conjunto grancanario, que cayó con claridad ante el Valencia Basket en el Roig Arena.

El Dreamland Gran Canaria ha consumado este viernes su descenso deportivo a Primera FEB después de una última jornada dramática en la Liga Endesa. El conjunto amarillo cayó con claridad ante el Valencia Basket en el Roig Arena por 105-81 y quedó pendiente de lo que sucedía en Lugo, donde el Casademont Zaragoza necesitaba ganar al Río Breogán para salvarse.

La combinación de resultados fue letal para los intereses grancanarios. El equipo aragonés se impuso por 94-95 con un triple de Spissu sobre la bocina, un desenlace que permitió al Casademont alcanzar la permanencia y que envió al Dreamland Gran Canaria a la decimoséptima posición de la clasificación, plaza de descenso.

El equipo dirigido por Néstor ‘Che’ García afrontaba la última fecha con una misión clara: ganar en Valencia o esperar una derrota del Casademont Zaragoza en Lugo. Sin embargo, el partido ante el conjunto taronja se torció muy pronto. Tras un inicio en el que Nico Brussino sostuvo al equipo desde el perímetro, Valencia Basket impuso su ritmo, castigó la fragilidad defensiva amarilla y abrió una brecha importante antes del descanso, al que se llegó con 52-33.

La segunda mitad no cambió el guion. El Dreamland Gran Canaria nunca encontró la reacción necesaria para meterse de nuevo en el encuentro y el Valencia Basket terminó ampliando la diferencia hasta cerrar el duelo con un contundente 105-81. Sin opciones reales de triunfo en el tramo final, toda la atención amarilla se trasladó al Pazo dos Deportes de Lugo.

Allí, el Casademont Zaragoza protagonizó el desenlace más doloroso para el club insular. Su victoria en el último suspiro ante el Río Breogán cambió por completo la zona baja de la clasificación y dejó al Dreamland Gran Canaria con un balance final de 10 victorias y 24 derrotas. Según la ACB, el conjunto grancanario no había ocupado plaza de descenso hasta esta última jornada, pero la derrota en Valencia y el triunfo zaragozano le hicieron caer al penúltimo puesto.

El descenso supone un golpe histórico para una entidad consolidada durante décadas en la élite del baloncesto español. El Dreamland Gran Canaria acompaña al Covirán Granada en los dos últimos puestos de la Liga Endesa 2025/26 y queda abocado, deportivamente, a competir la próxima temporada en Primera FEB.