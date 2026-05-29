Detenidas tres personas por prostituir a una menor tutelada

Agentes de la Policía Nacional, han culminado una operación iniciada en enero de 2025, con la detención de tres personas como presuntas autoras de delitos de inducción al abandono del domicilio de menor, inducción a la prostitución y agresión sexual a una menor. La investigación se inició tras la desaparición de una menor de 14 años de un centro tutelado de Arrecife, permaneciendo en paradero desconocido durante varios meses hasta que fue localizada por agentes de la UFAM en Puerto del Carmen.

Una vez localizada, la menor manifestó a los agentes que tenía miedo y que creía poder estar embarazada, indicando además que había mantenido relaciones con personas mayores de edad a cambio de dinero y otros objetos, expresando su deseo de abandonar la isla. Los agentes trasladaron inmediatamente a la menor a un centro hospitalario para comprobar su estado de salud e iniciaron diversas gestiones de investigación sobre los hechos relatados por la misma. Las investigaciones permitieron determinar que la menor había estado residiendo en una vivienda ocupada en Puerto del Carmen junto a varias personas que habrían usurpado otros inmuebles de la misma urbanización. En concreto, dormía junto a una mujer de 57 años de edad, quien también fue detenida como presunta autora de un delito de inducción al abandono del domicilio de menor. La investigación desarrollada por la UFAM permitió acreditar que la menor había mantenido relaciones sexuales con varias personas mayores de edad a cambio de dinero y otros objetos, tal y como ella misma denunció y como quedó reflejado en el análisis de los terminales telefónicos intervenidos.

Como resultado de las pesquisas, los agentes procedieron a la detención de dos varones por un presunto delito de inducción a la prostitución, imputándole además a uno de ellos un delito de agresión sexual. Todas las diligencias practicadas fueron remitidas a la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión preventiva del principal investigado y la imposición de medidas cautelares para los otros dos detenidos