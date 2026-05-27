Normalizar el dolor de vesícula puede poner en riesgo la salud

Los cálculos en la vesícula biliar, una patología conocida como colelitiasis, constituyen uno de los problemas digestivos más habituales. Aunque en muchos pacientes pueden permanecer durante años sin provocar síntomas, los especialistas recuerdan que, una vez diagnosticados y especialmente cuando comienzan las molestias, no conviene retrasar su abordaje médico.

La demora en el tratamiento puede favorecer la aparición de complicaciones graves y derivar en intervenciones urgentes, generalmente más complejas y con mayor riesgo para el paciente. En este contexto, la colecistectomía laparoscópica se ha consolidado como la técnica de referencia para tratar las enfermedades benignas de la vesícula, sobre todo en los casos de cálculos sintomáticos.

Esta cirugía mínimamente invasiva permite extirpar la vesícula biliar mediante pequeñas incisiones, con una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio que en la cirugía convencional.

“El principal problema es que muchos pacientes normalizan el dolor o las molestias digestivas y retrasan la consulta médica pensando que se trata de algo pasajero. Sin embargo, cuando la vesícula empieza a dar síntomas, el riesgo de presentar complicaciones aumenta considerablemente”, explica el doctor Hermógenes Díaz, jefe de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirónsalud Tenerife y pionero en la sanidad canaria en la realización de la colecistectomía laparoscópica.

Síntomas del cólico biliar

Los síntomas del cólico biliar suelen aparecer tras comidas abundantes o con alto contenido en grasas. Habitualmente se manifiestan como un dolor intenso en la zona superior derecha del abdomen, que en algunos casos puede extenderse hacia la espalda o el hombro derecho.

A este cuadro pueden añadirse náuseas, vómitos, sensación de hinchazón o mala tolerancia digestiva. Según advierte el especialista, cuando el dolor se mantiene durante varias horas o aparece fiebre, puede tratarse ya de una complicación importante.

Complicaciones por retrasar el tratamiento

Una de las complicaciones más frecuentes es la colecistitis aguda, una inflamación de la pared de la vesícula que se produce cuando un cálculo bloquea su salida natural hacia la vía biliar principal. Este proceso infeccioso puede provocar dolor persistente y fiebre y, si continúa evolucionando, llegar a gangrenar la pared vesicular o incluso causar una perforación de la vesícula, con el consiguiente riesgo de peritonitis.

“Cuando el paciente llega a urgencias con una inflamación avanzada de más de 72 horas de evolución, la cirugía suele ser técnicamente más compleja y en el postoperatorio se pueden presentar complicaciones. Resulta mucho más difícil que una intervención programada”, señala el doctor Díaz.

El cirujano matiza, no obstante, que cuando el diagnóstico de la colecistitis se realiza de forma precoz sí está indicada la cirugía, ya que permite reducir de manera clara las complicaciones postoperatorias.

Otra de las situaciones de mayor gravedad es la pancreatitis aguda de origen biliar. Esta se produce cuando un cálculo sale de la vesícula y obstruye el conducto pancreático. En estos casos, la inflamación del páncreas puede requerir ingreso hospitalario e incluso cuidados intensivos en los cuadros más severos, además de dejar secuelas permanentes en algunos pacientes.

El especialista también alerta del riesgo de colangitis, una infección de la bilis causada por la obstrucción de la vía biliar principal. Esta complicación puede llegar a ser potencialmente mortal si evoluciona hacia una colangitis supurada, con fiebre alta, ictericia y sepsis.

Una intervención menos invasiva y con recuperación más rápida

Para evitar este tipo de complicaciones, la cirugía laparoscópica de vesícula ofrece importantes ventajas. La técnica se realiza a través de pequeñas incisiones por las que se introducen una cámara de alta definición y el instrumental quirúrgico necesario.

Más allá del beneficio estético, el doctor Díaz destaca que lo más relevante es la reducción del dolor postoperatorio, la menor estancia hospitalaria y la recuperación más rápida. En la mayoría de los casos, el paciente puede levantarse y caminar pocas horas después de la intervención y retomar su actividad cotidiana en pocos días.

La colelitiasis debe valorarse de forma individual, pero la cirugía está claramente indicada cuando aparecen cólicos biliares, colecistitis, pancreatitis u otras complicaciones asociadas. Además, el especialista recuerda que se puede vivir perfectamente sin vesícula, ya que el hígado se adapta a esta situación y continúa produciendo y eliminando la bilis de forma adecuada.

“El gran error es esperar demasiado tiempo pensando que el problema desaparecerá solo y que no habrá complicaciones. En medicina, adelantarse a las complicaciones de cualquier enfermedad siempre mejora el pronóstico y facilita tanto la cirugía como la recuperación del paciente”, concluye el doctor Hermógenes Díaz.

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Quirónsalud en Canarias

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