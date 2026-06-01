Málaga, primera parada de Las Palmas por el ascenso

La UD Las Palmas disputará el playoff de ascenso a Primera División tras cerrar la fase regular en la quinta posición. El conjunto amarillo logró sellar su presencia en la promoción después de imponerse este domingo 1-2 en Riazor al Deportivo de La Coruña, en un encuentro en el que encarriló pronto el resultado y terminó defendiendo una victoria de enorme valor.

El equipo grancanario hizo los deberes en una jornada decisiva. Un tropiezo, incluso un empate, habría dejado a los amarillos fuera de la pelea por el ascenso, pero los tantos de Kirian Rodríguez y Marvin Park antes de cumplirse los primeros veinte minutos allanaron el camino hacia el objetivo. La UD Las Palmas fue de más a menos durante el partido y acabó sufriendo ante un Deportivo que, pese a no tener gran claridad ofensiva, llegó a inquietar en algunos tramos del encuentro.

Jesé Rodríguez también tuvo en sus botas la posibilidad de ampliar la ventaja, aunque no acertó en dos ocasiones claras. Aun así, el conjunto dirigido por Luis García supo conservar el resultado y certificar una quinta plaza que le permite seguir soñando con el regreso a la máxima categoría del fútbol español.

El Málaga, rival en semifinales

Con la clasificación ya asegurada, la UD Las Palmas se medirá al Málaga en las semifinales del playoff de ascenso. La ida se disputará en el Estadio de Gran Canaria el próximo domingo 7 de junio, a partir de las 20:00 horas, en horario insular.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 10 de junio, también a las 20:00 horas, en La Rosaleda. La eliminatoria tendrá un condicionante importante: en caso de empate al término del tiempo reglamentario del segundo encuentro, habrá prórroga, pero no tanda de penaltis. Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el Málaga accedería a la final al haber terminado la liga regular mejor clasificado.

Almería-Castellón, la otra semifinal

La otra eliminatoria por el ascenso enfrentará al Almería, tercer clasificado, con el Castellón, que acabó sexto. En este caso, la ida se disputará el sábado 6 de junio en Castalia, mientras que la vuelta tendrá lugar el martes 9 de junio en el UD Almería Stadium.

Horarios del playoff entre UD Las Palmas y Málaga

Partido de ida: UD Las Palmas - Málaga

Domingo 7 de junio, 20:00 horas

Estadio de Gran Canaria

Partido de vuelta: Málaga - UD Las Palmas

Miércoles 10 de junio, 20:00 horas

La Rosaleda