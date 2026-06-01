Clases telemáticas y teletrabajo para la Visita del Papa a Gran Canaria y Tenerife

El calendario escolar en Canarias sufrirá una alteración excepcional los próximos 11 y 12 de junio. El Gobierno autonómico ha decidido imponer la modalidad de clases telemáticas durante ambas jornadas con motivo de la visita del Papa, una medida que busca aliviar la presión sobre la movilidad en las principales zonas afectadas por el dispositivo de seguridad y los actos programados.

La decisión, adoptada en coordinación con distintas administraciones, responde a la previsión de importantes restricciones de tráfico, cortes de vías y un incremento notable de desplazamientos. Aunque no se trata de una suspensión de las clases, sino de un cambio temporal de formato, la medida vuelve a poner sobre la mesa las desigualdades en el acceso a recursos tecnológicos y la capacidad de adaptación de familias y alumnado.

La agenda oficial del Papa comenzará en Gran Canaria el día 11 con un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde el Santo Padre mantendrá un contacto directo con personas migrantes, voluntarios y entidades vinculadas a la atención humanitaria. La alcaldesa de Mogán ya decía la semana pasada que su intención era suspender las clases en el barrio de Arguineguín.