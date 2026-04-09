Canarias comienza a “blindarse” para la visita del Papa

Responsables de la Policía Nacional han llevado a cabo durante varios días en Canarias una serie de reuniones y visitas técnicas con el objetivo de coordinar el complejo dispositivo de seguridad previsto para la visita del Papa, que tendrá lugar el próximo mes de junio. Los mandos policiales se desplazaron desde Madrid para mantener un encuentro de trabajo en la Jefatura Superior de Policía. Durante la jornada se abordaron aspectos clave del dispositivo, así como una visita a la sala CEMAN, desde donde se coordinará a las unidades desplegadas con ocasión de la visita.

En Gran Canaria se han llevado a cabo distintas visitas técnicas a lugares estratégicos de la capital grancanaria, como el Obispado y la Catedral de Santa Ana, así como al Estadio de Gran Canaria, previsto como uno de los principales escenarios de los actos. También se analizaron zonas logísticas como el puerto y otros espacios destinados a dar cobertura a los medios que se desplazarán con ocasión del dispositivo de seguridad.

En Tenerife han mantenido también reuniones de coordinación tanto en dependencias policiales como en la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, se realizaron visitas técnicas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se estudiaron recorridos, accesos, zonas de afluencia de público y los itinerarios previstos.

Estas actuaciones forman parte de la fase de planificación avanzada del dispositivo de seguridad, que contará con una amplia participación de diferentes unidades de la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los actos y la seguridad de todos los asistentes en un evento de gran relevancia internacional.