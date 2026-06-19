La Policía Nacional investiga una presunta estafa en clínicas estéticas con 172 afectados en Canarias

La Policía Nacional ha esclarecido una presunta estafa vinculada a varias clínicas de tratamientos estéticos y depilación láser que ha dejado un total de 172 personas afectadas en Canarias, concretamente en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

La investigación se inició en octubre de 2025, después de que una clienta denunciara que había contratado varios tratamientos en una clínica estética situada en Las Palmas de Gran Canaria. Poco después de formalizar el contrato, el establecimiento cerró de manera repentina sin que los servicios abonados llegaran a prestarse.

A partir de esa primera denuncia, los agentes comenzaron a recibir nuevas reclamaciones de otros usuarios y detectaron un mismo patrón de actuación. Según la investigación policial, los responsables de la empresa habrían seguido ofreciendo, comercializando y cobrando tratamientos de belleza y depilación láser pese a conocer la complicada situación económica de las clínicas y la imposibilidad de prestar los servicios contratados.

La Policía Nacional ha constatado que la empresa acumulaba impagos de alquileres y nóminas mientras continuaba captando nuevos clientes y obteniendo ingresos. Como consecuencia, decenas de personas pagaron por adelantado o financiaron tratamientos que finalmente nunca recibieron. Al menos 40 de los afectados no llegaron a disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas.

La investigación se ha cerrado con la imputación del administrador único de la empresa y de la directora general, ambos con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años. Además, otras tres personas han sido identificadas por su presunta participación en los hechos.

Debido al elevado número de perjudicados, a la existencia de varias empresas vinculadas al mismo administrador y a la posible afectación en distintos puntos del territorio nacional, la causa ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional.