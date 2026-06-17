Las Palmas de Gran Canaria rinde homenaje a Dania Dévora

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria celebrará este jueves en la Plaza de Santa Ana, el acto homenaje Música y versos para Dania, una propuesta artística concebida para honrar la memoria y el legado de una figura imprescindible en el desarrollo cultural de la capital grancanaria.

Impulsado en el marco de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria 2026, este encuentro reunirá música, literatura y emoción en un reconocimiento colectivo a quien dedicó gran parte de su vida a promover la cultura, impulsar proyectos de referencia internacional y fortalecer la identidad cultural de la ciudad. Dania Dévora, recientemente fallecida, fue pregonera de las Fiestas Fundacionales e Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria, dejando una huella imborrable en la vida cultural del municipio.

El acto se desarrollará como un recorrido artístico y narrativo por los hitos más destacados de su trayectoria profesional. Entre ellos destacan iniciativas fundamentales como WOMAD , Don Juan Tenorio en Vegueta, Arrecife de las Músicas y Voces de Ellas, que serán evocadas mediante actuaciones en directo protagonizadas por artistas estrechamente vinculados al espíritu de cada una de estas propuestas.

Está prevista la participación de Juanjo Artero y Selene Rodríguez, en representación de Don Juan Tenorio en Vegueta; Julián Maeso, vinculado a WOMAD Las Palmas de Gran Canaria; María Rodés, por Voces de Ellas; y Germán López, por Arrecife de las Músicas. Cada intervención ofrecerá una mirada artística al universo creativo que Dania Dévora ayudó a construir a lo largo de su trayectoria.

La velada culminará con un concierto homenaje protagonizado por la formación italiana Le Muse, dirigida por el maestro Andrea Albertini, que ofrecerá una selección de las composiciones más emblemáticas de Ennio Morricone, uno de los grandes referentes de la música cinematográfica internacional.