El CD Tenerife lanza su campaña de abonos: "Tan Nuestro"

El CD Tenerife presentó este miércoles su nueva campaña de abonos para la temporada 2026/27, una iniciativa que llega bajo el claim “Tan Nuestro” y con el objetivo de reforzar el vínculo entre el club, el Heliodoro Rodríguez López y una afición que resultó clave en el regreso al fútbol profesional.

La entidad blanquiazul ha decidido premiar a los abonados que acompañaron al equipo durante la temporada 2025/26 en Primera RFEF, aplicando unas tarifas más ventajosas para renovaciones que para las nuevas altas. La campaña fue presentada en la sede de la Federación de Peñas y mantiene también el lema #APorLaSegunda, como continuidad emocional del camino iniciado la pasada temporada.

Los precios para abonados-accionistas que renueven serán de 380 euros en Tribuna, 250 euros en San Sebastián, 210 euros en Herradura y 125 euros en Popular. En el caso de los abonos infantiles, las tarifas quedan fijadas en 105 euros en Tribuna, 75 euros en San Sebastián, 70 euros en Herradura y 45 euros en Popular.

Para las nuevas altas, el club aplicará un suplemento aproximado del 10%. De esta forma, los precios serán de 418 euros en Tribuna, 275 euros en San Sebastián, 231 euros en Herradura y 137,50 euros en Popular. En el caso de los no accionistas, las nuevas altas también tendrán un incremento aproximado del 10% sobre los precios correspondientes.

Durante la presentación también se dio a conocer el spot de la campaña, desarrollado por segundo año consecutivo por la productora El Plan SL, con imágenes del reciente ascenso y un mensaje centrado en la unión entre equipo y afición. El Tenerife quiere que el Heliodoro vuelva a ser el gran punto de encuentro del tinerfeñismo en una temporada marcada por el regreso a Segunda División.

Felipe Miñambres: “La afición es el verdadero corazón del equipo”

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, destacó durante el acto el papel esencial de la hinchada blanquiazul. “Este sitio es emblemático y está muy ligado a la campaña, porque la afición es el verdadero corazón del equipo. No es lo mismo ver este estadio con afición que sin ella; por lo que queríamos homenajear con esta campaña lo que realmente mueve el fútbol: la ilusión”, afirmó.

Miñambres agradeció el respaldo recibido durante el pasado curso y subrayó la voluntad del club de seguir creciendo alrededor de su masa social. “Muchas gracias a todos por el apoyo durante la pasada temporada. Hemos sentido su aliento y queremos que se mantenga en el tiempo. Queremos que esto siga siendo una familia, y que cada vez pueda ser más grande”, señaló.

El máximo dirigente blanquiazul insistió también en el orgullo de pertenencia como uno de los ejes de la campaña: “La humildad también engloba el orgullo de pertenecer a un gran club, afición o estadio; y a una entidad con 104 años de historia. Debemos defender nuestro escudo, sabiendo el camino que vamos a transitar”.

El objetivo: hacer crecer la familia blanquiazul

El club considera prioritario ampliar su base social tras una temporada en la que la respuesta de la afición superó las expectativas. “Para el Consejo de Administración era muy importante hacer crecer a esta familia, por ello se han mantenido los precios de la última temporada en Segunda División. La mejor campaña que podemos hacer es animar a nuestros conocidos a venir al estadio y a pertenecer al CD Tenerife”, explicó Miñambres.

Sobre el doble lema de la campaña, el presidente detalló que “A por la Segunda” mantiene la idea que acompañó al equipo en la temporada del ascenso, mientras que “Tan Nuestro” estará vinculado a acciones relacionadas con la identidad del club durante el curso. “Queremos unir estos dos conceptos”, apuntó.

Miñambres se mostró convencido de que la hinchada volverá a estar a la altura: “Sé que la afición va a responder. Lo único que espero de ellos es que sigamos contando con su apoyo como la pasada temporada; y a su vez que este guiño llegue a todo el mundo, porque los necesitamos”.

La campaña de abonos 2026/27 también contempla la posibilidad de abonarse a los partidos del CD Tenerife femenino en el Heliodoro Rodríguez López, con diferentes tarifas según el tipo de abono y la grada. Además, el club confirmó que habrá como mínimo un Día del Club, siendo el derbi la fecha que se contempla como opción natural.