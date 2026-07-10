El Hospital Quirónsalud Tenerife pone en marcha un programa de salud mental para mujeres en etapas de cambio vital

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha puesto en marcha un programa pionero de psicoterapia grupal dirigido a mujeres que afrontan importantes cambios vitales, convirtiéndose en el primer hospital de la isla en ofrecer un espacio terapéutico específicamente diseñado para acompañar los procesos de transición y los desafíos emocionales asociados a esta etapa de la vida.

El programa surge para dar respuesta a una realidad cada vez más frecuente: mujeres que afrontan de manera simultánea cambios familiares, laborales, físicos y emocionales que pueden generar incertidumbre, estrés o una mayor sensación de vulnerabilidad. Entre las situaciones más habituales se encuentran las separaciones, las mudanzas, los cambios profesionales, el envejecimiento de los padres, el paso del rol de hija al de cuidadora, el síndrome del nido vacío o la llegada de la menopausia.

Estos grupos terapéuticos ofrecen un entorno seguro y confidencial en el que las participantes pueden compartir sus experiencias, comprender mejor los cambios que están viviendo y desarrollar herramientas que favorezcan una adaptación emocional más saludable.

La metodología combina la reflexión psicoterapéutica, el trabajo de conciencia corporal y la experiencia grupal, una herramienta especialmente eficaz para fomentar el apoyo mutuo y reducir el sentimiento de aislamiento que muchas mujeres pueden experimentar durante esta etapa de la vida.

Verónica Rodríguez, Psicóloga del Hospital Quironsalud Tenerife | QUIRÓN SALUD

"Muchas mujeres llegan a este momento vital afrontando varios cambios importantes al mismo tiempo. Aunque cada experiencia es única, compartirla con otras personas que atraviesan situaciones similares genera una sensación de comprensión y acompañamiento muy valiosa", explica Verónica Rodríguez, psicóloga y coordinadora de este programa del Hospital Quirónsalud Tenerife.

La especialista destaca que estos grupos no solo contribuyen a gestionar situaciones concretas de estrés o malestar emocional, sino que también permiten convertir los momentos de cambio en oportunidades de crecimiento personal.

"El grupo se convierte progresivamente en un espacio de sostén emocional donde las participantes pueden reflexionar sobre lo que les ocurre, adquirir nuevas perspectivas y desarrollar recursos personales para afrontar los desafíos presentes y futuros", señala.

Además de acompañar los procesos naturales de transición vital, el programa también se dirige a mujeres que atraviesan diagnósticos médicos o circunstancias personales con un elevado impacto emocional, ofreciéndoles un espacio especializado de escucha, contención y apoyo.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Tenerife refuerza su compromiso con una atención integral a la salud femenina, incorporando la dimensión emocional como un elemento esencial para el bienestar y la calidad de vida de las mujeres en las distintas etapas de su vida.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.