El CD Tenerife anuncia su primer fichaje 26/27

El CD Tenerife ya tiene su primer fichaje para la temporada 2026/27. El club blanquiazul ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Martin Pečar, futbolista esloveno de perfil ofensivo que firma con la entidad tinerfeñista hasta el 30 de junio de 2029.

Nacido en Izola, Eslovenia, el 5 de julio de 2002, Pečar llega al Heliodoro Rodríguez López con 23 años y con una trayectoria marcada por su proyección internacional. Formado en el fútbol esloveno, el nuevo jugador del Tenerife también sabe lo que es competir fuera de su país, tras pasar por las categorías inferiores del Eintracht Frankfurt alemán y del Austria Viena.

Su última etapa la ha vivido en el NK Bravo, equipo en el que se consolidó como uno de sus futbolistas más importantes. Allí superó el centenar de partidos oficiales, asumió galones como uno de los capitanes del conjunto esloveno y elevó sus registros ofensivos hasta los 20 goles. En la última temporada, la 2025/26, firmó nueve tantos y siete asistencias.

Pečar, internacional en las categorías inferiores de la selección de Eslovenia, también participó hace un año en el Campeonato de Europa Sub-21, disputado precisamente en su país. Además, cuenta con experiencia en competición continental, después de disputar cuatro encuentros de la fase de clasificación de la UEFA Conference League.

El nuevo fichaje blanquiazul responde al perfil de delantero polivalente. Diestro, vertical y con capacidad para asociarse, puede actuar en diferentes posiciones del frente de ataque e incluso moverse en zonas más retrasadas, cerca del centro del campo. Su facilidad para combinar la llegada al área con el último pase le convirtió en uno de los nombres destacados de la Primera División eslovena, donde fue incluido de forma habitual en los equipos ideales de la competición.

En sus primeras palabras como jugador del CD Tenerife, Pečar se mostró ilusionado con este nuevo reto en España. “Es muy importante, estoy muy contento de estar aquí. Cuando oí la oportunidad de ir a Tenerife, me dije a mí mismo que me gustaría jugar aquí, me gustaría jugar en España, y estoy muy contento”, afirmó el atacante.

Con su llegada, el CD Tenerife inaugura el capítulo de incorporaciones de cara a la próxima campaña. El club apuesta por un futbolista joven, con experiencia internacional y margen de crecimiento, llamado a reforzar la parcela ofensiva del equipo blanquiazul en su regreso a LaLiga Hypermotion.