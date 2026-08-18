La Policía detiene a cinco personas por una presunta estafa de más de 34 mil euros a una persona con discapacidad intelectual severa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario a cinco personas por su presunta implicación en una estafa continuada en perjuicio de una persona con discapacidad intelectual severa. Entre los detenidos se encuentra la propietaria de un establecimiento donde se ofrecían servicios sexuales, tres de sus empleadas y el titular de una cuenta bancaria que actuaba como receptora de una parte de los fondos sustraídos a la víctima,

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un familiar de la víctima y de la posterior declaración del afectado, en la que manifestó estar siendo objeto de un supuesto aprovechamiento económico por parte de trabajadoras de un establecimiento de Puerto del Rosario.

Según la investigación, la víctima habría sufrido un perjuicio económico de 34.510 euros como consecuencia de distintas operaciones realizadas mediante transferencias bancarias, pagos con tarjeta, retiradas de efectivo y operaciones a través de Bizum.

La víctima manifestó a los agentes que las trabajadoras del establecimiento la habrían obligado a consumir alcohol y sustancias estupefacientes, circunstancia que, unida a su discapacidad intelectual, la habría situado en una situación de especial vulnerabilidad, facilitado que las presuntas autoras dirigieran sus decisiones económicas y obtuvieran cantidades de dinero en su propio beneficio.

Durante la investigación, los agentes realizaron un análisis exhaustivo de la documentación bancaria y solicitaron información a distintas entidades financieras, lo que permitió identificar a los titulares de las cuentas receptoras de los fondos y los terminales telefónicos vinculados a las operaciones investigadas.

Asimismo, se analizaron imágenes de los sistemas de videovigilancia correspondientes a distintas retiradas de efectivo efectuadas en sucursales bancarias. En ellas se pudo comprobar la presencia y el acompañamiento de diferentes personas junto a la víctima durante la realización de las operaciones, practicándose posteriormente reconocimientos fotográficos que permitieron avanzar en su identificación.

El estudio de las operaciones permitió detectar una elevada concentración temporal de movimientos de dinero coincidiendo con la permanencia de la víctima en los establecimientos investigados. Los investigadores apreciaron un patrón de actuación reiterado y definido, compatible con una actuación coordinada destinada presuntamente a aprovechar las limitaciones cognitivas de la víctima para dirigir sus decisiones patrimoniales y obtener un beneficio económico continuado.

Como resultado de las pesquisas, los agentes procedieron a la detención de cinco personas, entre ellas la propietaria del establecimiento, tres empleadas y el titular de una de las cuentas bancarias en las que se recibía el dinero transferido.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Mientras, la investigación policial permanece abierta