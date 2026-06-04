Perder peso antes de una cirugía reduce complicaciones y favorece una recuperación más rápida. Una adecuada nutrición preoperatoria resulta relevante en el caso de la cirugía traumatológica, como las prótesis de rodilla o las prótesis de cadera, la cirugía abdominal y digestiva, la cirugía cardiovascular o la cirugía bariátrica.

La preparación de una intervención quirúrgica empieza mucho antes de la entrada en quirófano. Junto a las pruebas diagnósticas y las valoraciones médicas previas, el estado nutricional del paciente tiene un papel determinante tanto en el desarrollo de la cirugía como en la recuperación posterior. En este contexto, la mejora de la composición corporal y la reducción del exceso de tejido adiposo pueden ayudar a disminuir las complicaciones quirúrgicas y a favorecer mejores resultados clínicos.

Según explica Andrea López, especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Tenerife, “el exceso de peso no solo supone una carga mecánica para el organismo, sino que también se asocia a un estado inflamatorio crónico que puede complicar tanto la cirugía como la recuperación posterior”. La especialista recuerda, además, que los pacientes con obesidad presentan con más frecuencia enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión arterial o apnea del sueño, factores que incrementan el riesgo quirúrgico.

El exceso de grasa corporal también se relaciona con una mayor complejidad de las intervenciones, lo que suele traducirse en cirugías más largas y con un riesgo superior de sangrado durante el periodo perioperatorio. A ello se suman posibles complicaciones anestésicas, infecciones tras la operación, problemas respiratorios, trombosis venosa o retrasos en la cicatrización de las heridas. Todo ello puede provocar recuperaciones más lentas y estancias hospitalarias más prolongadas.

La optimización de la composición corporal, clave en determinadas intervenciones

Aunque una buena nutrición preoperatoria es recomendable para cualquier paciente, hay determinadas cirugías en las que la pérdida de peso previa cobra una importancia especial. Es el caso de la cirugía traumatológica, como las prótesis de rodilla o de cadera, la cirugía abdominal y digestiva, la cirugía cardiovascular o la cirugía bariátrica.

“Mejorar la composición corporal antes de la cirugía, reduciendo el porcentaje de grasa y protegiendo el tejido muscular, disminuye la dificultad técnica para el equipo quirúrgico en zonas críticas como el abdomen o las articulaciones, y propicia recuperaciones funcionales mucho más tempranas y seguras”, señala López.

La importancia de llegar bien nutrido al quirófano

La especialista subraya que el objetivo no debe limitarse únicamente a perder peso, sino a mejorar el estado nutricional global del paciente. “No se trata únicamente de bajar peso, sino de optimizar el estado nutricional. Una persona puede perder kilos y, sin embargo, presentar déficits nutricionales que dificulten la recuperación. El objetivo es llegar a la cirugía bien nutrido”, explica.

En este sentido, una alimentación equilibrada y supervisada por profesionales permite reducir la inflamación sistémica, mejorar el control glucémico y cardiovascular, disminuir la presión sobre las articulaciones y preparar mejor al organismo para afrontar el proceso quirúrgico.

Además, la pérdida de peso antes de una intervención puede mejorar la respuesta a la anestesia y favorecer una cicatrización más eficiente de las heridas. “La obesidad puede dificultar la correcta oxigenación de los tejidos y aumentar el riesgo de infección. Cuando mejoramos el estado metabólico del paciente, también favorecemos una recuperación más segura”, añade.

Evitar las dietas milagro y proteger la masa muscular

Uno de los errores más habituales entre quienes tratan de adelgazar antes de una operación es recurrir a dietas milagro o planes extremadamente restrictivos con el objetivo de perder peso en poco tiempo. “Las dietas milagro pueden provocar pérdida de masa muscular y déficits nutricionales justo en un momento en el que el organismo necesita estar fuerte para afrontar una cirugía”, advierte la especialista.

En este proceso, las proteínas cumplen una función esencial, ya que ayudan a la cicatrización y a la reparación de los tejidos. También resulta fundamental asegurar un aporte adecuado de hierro, vitamina D, vitamina C, zinc y vitaminas del grupo B.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.