Las Palmas y Tenerife empiezan la temporada ganando

El fútbol canario comenzó con pleno de victorias su andadura en LaLiga Hypermotion 2026/27. UD Las Palmas y CD Tenerife sumaron este domingo sus primeros tres puntos tras imponerse al Albacete en el Estadio de Gran Canaria (2-1) y al Eibar en Ipurua (1-3), respectivamente.

La UD tuvo que esperar hasta el tiempo de descuento para celebrar su primera victoria del curso. Jesé Rodríguez adelantó al conjunto dirigido por Rubén de la Barrera en el minuto 20, culminando una buena combinación ofensiva de los amarillos. Las Palmas dispuso de ocasiones para ampliar su ventaja, pero el Albacete creció tras el descanso y terminó encontrando el empate por medio de Víctor San Bartolomé en el minuto 84.

Cuando el encuentro parecía encaminado al reparto de puntos apareció Sandro Ramírez, que había entrado desde el banquillo, para marcar el definitivo 2-1 en el minuto 92 tras una acción con el debutante Elías Romero. Un desenlace agónico que permitió a Las Palmas estrenar la temporada con victoria ante su afición.

Celebración de un gol del Tenerife | (LA LIGA)

Más contundente fue el estreno del CD Tenerife en su regreso a Segunda División. El conjunto de Álvaro Cervera se impuso por 1-3 al Eibar en Ipurua después de completar un encuentro muy serio y efectivo. Enric Gallego abrió el marcador a los seis minutos, aunque Jon Bautista restableció la igualdad para los locales pasada la media hora.

El Tenerife reaccionó antes del descanso con el 1-2 de Jesús Álvarez, que aprovechó un rechazo en la frontal para devolver la ventaja a los blanquiazules. En la segunda mitad, el Eibar asumió mayor protagonismo con el balón, pero se encontró con un conjunto tinerfeño bien ordenado que apenas concedió oportunidades claras.

La sentencia llegó en el minuto 73. Una rápida transición iniciada por Anes Krdžalić y continuada por Martin Pečar terminó con Iván Chapela cabeceando el balón a la red para establecer el definitivo 1-3. El Tenerife regresó así al fútbol profesional con una victoria de prestigio en uno de los campos tradicionalmente más complicados para los blanquiazules.

Las Palmas y Tenerife cierran de esta forma la primera jornada con tres puntos y buenas sensaciones, en un arranque perfecto para los dos representantes canarios en LaLiga Hypermotion.