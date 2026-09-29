Querella en Lanzarote por una patera marroquí

Los propietarios de la embarcación pesquera Jabrana II, con base en Sidi Ifni (Marruecos), han presentado una querella en Lanzarote contra dos de sus trabajadores, a quienes acusan de haber utilizado una salida ordinaria de pesca para dirigirse hasta Canarias con la embarcación.

Según informa EFE, los hechos se remontan al pasado 26 de julio, cuando los dos pescadores salieron desde Sidi Ifni con autorización para faenar y regresar posteriormente a puerto. Sin embargo, la barca acabó llegando a aguas de Lanzarote, donde sus ocupantes fueron rescatados el 29 de julio por Salvamento Marítimo frente a la costa de Charco del Palo.

Los querellados son Abderrazar A. y Ahmed A., patrón y pescador de la embarcación. El primero mantenía, según recoge la denuncia, una relación profesional de una década con los propietarios.

Los armadores aseguran que para aquella salida facilitaron combustible, un motor fueraborda y una cantidad de dinero destinada a la jornada de trabajo. También sostienen que el tercer miembro de la tripulación finalmente no embarcó.

Tras conocer lo sucedido, los propietarios denunciaron inicialmente los hechos ante la Gendarmería Real de Sidi Ifni y posteriormente acudieron a los tribunales españoles. La querella ha sido presentada ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife.

Los armadores valoran la embarcación en más de 56.000 euros y aseguran que se encontraba plenamente operativa y dedicada a la actividad pesquera. Entre enero y julio habría generado casi dos toneladas de capturas, con ventas por unos 13.600 euros.

La denuncia sostiene que la desaparición de la barca les está causando un perjuicio económico diario y reclama, además de su recuperación, una compensación de 55 euros al día en concepto de lucro cesante mientras no puedan disponer de ella.

Los propietarios afirman también que desconocen actualmente dónde se encuentra la embarcación y en qué condiciones permanece custodiada, por lo que han solicitado su localización, inmovilización y conservación, junto con el motor, los aparejos y el resto de bienes.

Según EFE, los armadores reconocieron a los dos pescadores y a la propia embarcación en unas fotografías tomadas durante el rescate en Lanzarote y difundidas posteriormente en redes sociales. La querella plantea además la posibilidad de que se active la cooperación judicial entre España y Marruecos para incorporar la documentación del procedimiento abierto en Sidi Ifni y tomar declaración a los propietarios y testigos.

Entre las diligencias solicitadas figura también la localización actual de los dos pescadores y la petición de información a Cruz Roja sobre la asistencia que pudieron recibir tras su llegada a la isla.

La acusación sostiene que los hechos podrían encajar en un posible delito de apropiación indebida y defiende la competencia de los juzgados de Arrecife al haberse producido en Lanzarote la llegada de los querellados y la posible localización de la embarcación.