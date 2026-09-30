Las protestas por la crisis habitacional se extienden a Canarias

Estamos hablando de más de 30 personas que en estos momentos permanecen en la Plaza de la Feria aunque el número de personas que se podrían congregar en horario de tarde podría superar las 200. Uno de los debates centrales en Canarias gira alrededor del destino que se da al parque de viviendas.

Acampada por Decreto Maricarmen en Gran Canaria | Onda Cero

Los colectivos sociales reclaman un mayor control de los alojamientos turísticos y de los contratos de temporada. La acampada de Las Palmas de Gran Canaria no representa por sí sola toda la complejidad del problema, pero sí refleja una preocupación que ha ganado espacio en el debate público: tener empleo ya no garantiza necesariamente poder acceder a una vivienda en determinadas zonas de Canarias. Aquí puedes escuchar la entrevista a Sandra Navarro, portavoz de la Plataforma Derecho al Techo