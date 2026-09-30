CANARIAS | CRISIS HABITACIONAL

Las protestas por la crisis habitacional se extienden a Canarias

🏠Las protestas de Puerta del Sol se reproducen en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria acoge desde anoche una acampada a las puertas de la Delegación del Gobierno con más de 2 decenas de casetas de campaña. Afirman que mantendrán su acto de protesta al menos hasta el viernes y dicen que el Decreto del gobierno de Sánchez no les convence

🏕️El sábado se celebrará una gran manifestación en toda Canarias además tendrán lugar caceroladas, charlas de movimientos sindicales y no descartan una huelga general.

Fernando Castellano

Canarias |

Imagen de la acampada en la Plaza de la Feria

Estamos hablando de más de 30 personas que en estos momentos permanecen en la Plaza de la Feria aunque el número de personas que se podrían congregar en horario de tarde podría superar las 200. Uno de los debates centrales en Canarias gira alrededor del destino que se da al parque de viviendas.

Acampada por Decreto Maricarmen en Gran Canaria
Acampada por Decreto Maricarmen en Gran Canaria | Onda Cero

Los colectivos sociales reclaman un mayor control de los alojamientos turísticos y de los contratos de temporada. La acampada de Las Palmas de Gran Canaria no representa por sí sola toda la complejidad del problema, pero sí refleja una preocupación que ha ganado espacio en el debate público: tener empleo ya no garantiza necesariamente poder acceder a una vivienda en determinadas zonas de Canarias. Aquí puedes escuchar la entrevista a Sandra Navarro, portavoz de la Plataforma Derecho al Techo

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