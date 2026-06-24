Lakovic aterriza en Tenerife con "ganas de defender la isla"

La Laguna Tenerife ya ha puesto voz a su nuevo proyecto. Jaka Lakovic fue presentado oficialmente como nuevo entrenador aurinegro en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el presidente de la entidad, Aniano Cabrera, encargado de abrir el acto y de darle la bienvenida a una etapa que el club afronta con ilusión renovada, ambición y la voluntad de mantener la identidad que ha llevado al equipo a consolidarse entre los mejores.

Aniano Cabrera definió la llegada del técnico esloveno como el inicio de “un reto ilusionante” y de “un nuevo horizonte cargado de energía y ambición”. El presidente aseguró que el club ha encontrado en Lakovic “lo necesario para continuar este proyecto sólido y sostenible”, subrayando además la importancia del trabajo colectivo como una de las claves del éxito reciente de la entidad.

“Para nosotros, la persona de Jaka como entrenador de La Laguna Tenerife es aire fresco, aire esperanzador, y estamos con una ilusión tremenda de poder empezar cuanto antes una nueva temporada”, expresó Cabrera, antes de dirigirse directamente al técnico: “Esta es tu casa y hoy comienza un largo recorrido conjuntamente”.

Lakovic, por su parte, quiso iniciar su intervención agradeciendo la confianza recibida por parte del presidente, la directiva y el club. “Es un gran honor y una gran responsabilidad que asumo con muchísima ilusión”, afirmó el nuevo técnico aurinegro, convencido de que el camino se debe construir desde “el compromiso, el trabajo diario y mucha energía”.

El entrenador reconoció que la oportunidad de dirigir a La Laguna Tenerife apareció como un reto muy atractivo en su carrera. “Creo que es una gran oportunidad en un gran club, con mucha ambición y una afición fantástica. Es un reto grande y muy bueno para mí y para mi familia”, señaló.

Lakovic también dejó claro que llega a la isla con una idea muy definida y con plena implicación en el nuevo ciclo. “Mi pasado forma parte de mi trayectoria profesional y estoy muy agradecido por todo el camino, pero lo que importa hoy es que vengo aquí con una idea muy clara: dar toda mi energía, mi compromiso y mi trabajo, porque creo en este proyecto y tengo una enorme ilusión por defender estos colores”, aseguró.

La EuroCup, un reto exigente

Uno de los grandes cambios de la próxima temporada será la participación en la EuroCup, una competición que el técnico considera “diferente”, especialmente por su formato y por la carga de partidos hasta mediados de enero. Lakovic advirtió de que el calendario será muy intenso, con encuentros entre semana y sin apenas parones, por lo que el equipo deberá estar preparado física y mentalmente.

“El equipo necesitará estar preparado para eso. Tenemos mucha experiencia en lo que significa jugar en Europa, jugar ACB y viajar largas distancias”, explicó. Para el entrenador, la EuroCup supone “un reto muy ilusionante” tanto para el club como para una afición que podrá ver en el Santiago Martín “a algunos de los nombres más importantes del continente”.

En cuanto a los objetivos, Lakovic fue prudente pero ambicioso. Su primera meta, según reconoció, es “ganar el primer entrenamiento”. A partir de ahí, marcó varios puntos clave de la temporada: empezar bien la Liga ACB, alcanzar la clasificación para los playoffs de la EuroCup, competir por estar en la Copa del Rey y volver a pelear por entrar en los playoffs de la Liga ACB.

Continuidad, carácter y retoques en la plantilla

El nuevo entrenador insistió en la importancia de mantener la esencia del bloque aurinegro. Lakovic destacó el carácter, la experiencia y el liderazgo de una plantilla que, durante los últimos años, ha sabido competir en cualquier cancha de Europa y de la ACB.

“Este equipo tiene mucho carácter, mucha experiencia y mucho liderazgo. Sabe dónde va, sabe cómo hay que jugar y cómo afrontar los partidos. Esto queremos mantenerlo, porque son cualidades muy difíciles de pagar”, afirmó.

Aniano Cabrera también intervino para detallar la situación contractual de la plantilla. El presidente confirmó que el club trabaja con la idea de mantener una estructura sólida, aunque habrá retoques en determinadas posiciones. La intención es contar con una plantilla de un mínimo de 13 jugadores, teniendo en cuenta que Rokas Giedraitis afronta una lesión de larga duración.

El presidente recordó que tienen contrato en vigor Joan Sastre, Jaime Fernández, Tim Abromaitis, Wes Van Beck, Giorgi Shermadini y el propio Rokas Giedraitis. Además, el club dispone de opciones sobre Bruno Fitipaldo y Fran Guerra. En cambio, finalizan contrato Aaron Doornekamp, Marcelinho Huertas, Tomas Scrubb, Patty Mills, Héctor Alderete, Elvar Fridriksson y Kevin Yebo.

Lakovic evitó hablar de nombres propios en cuanto a posibles incorporaciones, pero sí apuntó que el club estudia reforzar varias posiciones. Entre ellas, mencionó la necesidad de mirar un alero, perfiles exteriores y también un pívot. Eso sí, dejó claro que para él hay un factor fundamental: que el jugador quiera venir a Canarias y formar parte del proyecto.

“Para mí es muy importante que el jugador quiera estar aquí. Eso ya es una victoria para Canarias”, subrayó.

Marcelinho, una pieza deseada

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa fue Marcelinho Huertas. Preguntado por el base brasileño, Lakovic fue claro al expresar su deseo personal: “Si todo esto es así, mi deseo sería que Marce pueda continuar y liderar también este proyecto adelante”.

El técnico reconoció que ha hablado varias veces con el jugador y que ambos han conectado bien desde el primer momento. “Hemos hablado de muchas cosas y hemos sentido que hablábamos el mismo idioma”, explicó.

“Compromiso, trabajo diario y ambición”

Lakovic también resumió los pilares sobre los que quiere construir su etapa en La Laguna Tenerife: compromiso, trabajo diario y ambición. Tres conceptos que, según el entrenador, ya han formado parte de la identidad del equipo durante los últimos años y que quiere conservar como seña de reconocimiento.

“Quiero que este equipo sea reconocido por esos tres pilares”, apuntó el técnico, que también habló de la presión como un elemento natural en un equipo competitivo. “Más presión que la que me pongo yo a mí mismo, a mi staff técnico y a mis jugadores no existe. Somos competidores natos y no queremos perder ni en el barrio”, afirmó.

Pretemporada y cuerpo técnico

Lakovic avanzó que la pretemporada comenzará, en principio, el 16 de agosto con los reconocimientos médicos. La previsión es disputar cinco o seis partidos amistosos para preparar un inicio de curso que llegará cargado de compromisos.

Aniano Cabrera, por su parte, explicó que la intención inicial es mantener el bloque del cuerpo técnico, aunque el club y el entrenador valorarán si se produce alguna incorporación.

El presidente también reveló que lo primero que le sorprendió de Lakovic fue “la valentía y las ganas de venir desde el primer momento”. Cabrera destacó el interés mostrado por el entrenador, su conocimiento del club y las buenas referencias que recibió, entre ellas las de Oliver Estevez.

“Desde el primer momento mostró un interés exquisito y siempre dio mucho valor a todo lo que era el club”, explicó Cabrera, quien insistió en que la llegada de Lakovic debe servir también como mensaje para la afición: “Estamos todos unidos y hay que recargar las energías para volver a cumplir los objetivos que nos marquemos entre todos”.

El acuerdo de salida de Txus Vidorreta

Aniano Cabrera también fue preguntado por el acuerdo de salida de Txus Vidorreta. El presidente defendió que la operación fue “ventajosa” para el club, tanto en el plano económico como en el deportivo, al incluir la posibilidad de disputar partidos de calidad durante la pretemporada.

“Hay una cantidad económica cobrada ya, que quedará reflejada en las cuentas del club cuando presentemos las cuentas anuales. Y luego también tenemos la posibilidad de jugar un torneo al que normalmente no estamos invitados y que nos da una mejora de la pretemporada”, aclaró.

Con Lakovic ya presentado, La Laguna Tenerife abre oficialmente una nueva etapa. Un ciclo que nace con el reto de sostener el nivel competitivo alcanzado durante los últimos años, adaptarse a la exigencia de la EuroCup y mantener vivo el gen ganador de un proyecto que no quiere perder su esencia.