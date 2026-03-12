El glaucoma afecta al 6 % de la población y suele detectarse cuando el daño ya es avanzado

El glaucoma es una enfermedad ocular silenciosa que puede provocar ceguera irreversible si no se detecta y trata a tiempo. Sin embargo, como advierte el doctor Patricio Adúriz, oftalmólogo del Hospital Quirónsalud Costa Adeje, con motivo del día mundial de esta patología, “hasta el 90 % de los casos de pérdida de visión asociados a esta patología podrían evitarse mediante revisiones oftalmológicas periódicas que permitan un diagnóstico precoz”.

Según aconseja el doctor Adúriz a partir de los 40 años es fundamental someterse a revisiones visuales regulares para poder detectar la enfermedad en sus primeras fases, ya que el glaucoma suele evolucionar sin presentar síntomas evidentes. “En el caso de tener familiares que hayan padecido glaucoma, estas revisiones deben adelantarse, ya que el riesgo de desarrollar la enfermedad es mayor”, señala el especialista.

A pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento del glaucoma, todavía muchas personas desconocen que lo padecen. “En la mayoría de los casos, el paciente no es consciente de que sufre la enfermedad hasta que ha perdido una parte importante del campo visual”, explica el especialista. Esta pérdida de visión, además, es irreversible, por lo que el diagnóstico y el tratamiento precoz resultan claves para frenar la progresión de la enfermedad.

El glaucoma afecta aproximadamente al 6 % de la población y, en muchos casos, está asociado a otras alteraciones visuales como la miopía o la hipermetropía de alta graduación, así como a determinadas enfermedades metabólicas. “También es más frecuente en pacientes con patologías como la diabetes”, añade el doctor Adúriz.

Personas con mayor riesgo de sufrir glaucoma

Existen determinados grupos de población con mayor probabilidad de desarrollar glaucoma. Entre ellos se encuentran las personas mayores de 60 años, quienes tienen antecedentes familiares directos, así como individuos de raza negra o asiática. Del mismo modo, presentan un riesgo elevado las personas con miopía alta o con antecedentes de otras enfermedades oculares.

Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de realizar controles oftalmológicos periódicos que permitan detectar la enfermedad de forma temprana y evitar complicaciones visuales graves.

Cómo se detecta el glaucoma

Los expertos recomiendan realizar una revisión oftalmológica completa cada uno o dos años a partir de los 40 años. Detectar el glaucoma en fases iniciales permite actuar sobre uno de sus principales factores de riesgo: la presión intraocular elevada. Al reducir esta presión, es posible detener o ralentizar la progresión de la enfermedad y preservar la visión del paciente.

La prueba más habitual para el cribado (screening) del glaucoma es la tonometría, que mide la tensión ocular. “Se trata de una prueba rápida, sencilla e indolora que permite identificar a aquellos pacientes con riesgo de desarrollar daño glaucomatoso”, explica el especialista del Hospital Quirónsalud Costa Adeje. Este aumento de la presión intraocular constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma y, si no se trata a tiempo, puede conducir a una pérdida de visión permanente. Para una evaluación más detallada ante la sospecha de glaucoma, la tonometría se combina con el examen del segmento anterior, la valoración del ángulo de la cámara anterior del ojo, el fondo de ojo, la tomografía de coherencia óptica (OCT) y el campo visual.

Por ello, los oftalmólogos insisten en que la prevención y el diagnóstico precoz siguen siendo las herramientas más eficaces para evitar la ceguera asociada a esta enfermedad silenciosa.