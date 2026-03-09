Fundación Canaria MAIN, Padylla y Fernando Martín Menis, galardonados en esta edición

Redacción Canarias | Los Premios Canarias 2026 ya tienen galardonados. Los jurados de las tres modalidades convocadas este año han decidido conceder estos reconocimientos a la Fundación Canaria MAIN, en la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias; al humorista gráfico e ilustrador José Luis Padilla Morilla (Padylla), en Comunicación; y al arquitecto Fernando Martín Menis, en la modalidad Internacional.

La Fundación Canaria MAIN ha sido reconocida por su labor social con niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente con menores migrantes no acompañados, promoviendo proyectos educativos y de inserción sociolaboral en el archipiélago.

En el ámbito de la comunicación, el premio distingue la trayectoria de Padylla, uno de los humoristas gráficos más conocidos de Canarias, con más de dos décadas retratando la actualidad política y social del archipiélago a través de sus viñetas en distintos medios de comunicación.

Padylla, Premio Canarias 2026 - Comunicación | GOBIERNO DE CANARIAS

Por su parte, el arquitecto Fernando Martín Menis, nacido en Santa Cruz de Tenerife, ha sido reconocido por su proyección internacional y su trayectoria profesional, con obras emblemáticas y proyectos premiados en distintos países.

Tras conocerse el fallo este lunes, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó personalmente la decisión a los premiados. “Los tres jurados de este año ya han deliberado y tenemos a los tres Premios Canarias de este año”, señaló, al tiempo que felicitó a los galardonados y destacó también el nivel de las candidaturas presentadas.

Fernando Martín Menis, Premio Canarias 2026 - Internacional | GOBIERNO DE CANARIAS

Clavijo subrayó que los premiados “son ejemplo de talento, esfuerzo y compromiso, y representan lo mejor de una Canarias que avanza gracias a la dedicación de quienes trabajan cada día por esta tierra”. El presidente también puso en valor la calidad del tejido asociativo, del periodismo en el archipiélago y de quienes han llevado el nombre de Canarias al ámbito internacional.

Los Premios Canarias 2026, la máxima distinción que otorga la comunidad autónoma se entregarán el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, en un acto institucional que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria.