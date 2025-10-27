Los GEO interceptan 4.000 kilos de cocaína en un carguero frente a Canarias

Agentes del Grupo Especial de Operaciones, los popularmente conocidos como GEO de la Policía Nacional, abordaron en alta mar con el apoyo de la Armada Española al mercante Little Girls cuando navegaba a 600 millas de Canarias con unos 4.000 kilos de cocaína en sus bodegas. Esta droga hubiera alcanzado un valor de mercado superior a los 21,4 millones euros gracias a su elevada pureza. En el barco, que salió de un puerto de Panamá, había nueve tripulantes que fueron detenidos, entre ellos el capitán. El buque tenía como destino el Puerto de Vigo, en Galicia. Esta operación es una de las más grandes de los últimos años en las Islas.

Las aguas próximas a Canarias siguen siendo escenario y camino de entrada a Europa para el transporte de grandes cantidades de droda con origen en países del centro y el sur de América. La operaicón se ejecutó en alta mar el miércoles, mientras que los fardos se trasladaron durante la mañana del domingo, ayer, al Puerto de Arinaga, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria)

La DEA americana en la operación

La Policía Nacional confirma que toda la operación se puso en marcha el pasado 8 de octubre cuando se recibió información procedente de la agencia antidroga americana, la DEA. Los detalles hacían que los investigadores de la Policía Nacional conocieran sobre las actividades de una organización que pretendía llevar trasladar una importante cantidad de cocaína en la ruta atlántica hacia Europa.

El barco sería una embarcación de apoyodel tipo ‘supply ship’, con bandera de Tanzania, con origen en el panameño puerto de Cristóbal Anch con rumbo hacia Galicia, concretamente Vigo.

La Policía Nacional, con el apoyo de la Armada Española, coordinó la acción para tratar de localizar la embarcación.

Sobre las 21:30 horas del día 22 de octubre, con el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas, se estableció un dispositivo de abordaje sobre el mercante, que tuvo lugar a 600 millas de las Islas Canarias, realizado desde un buque de la Armada por efectivos del GEO.

Detenidos todos los tripulantes y el capitán

El abordaje concluyó con éxito y se detuvo a los nueve tripulantes entre los que se están el cocinero y el capitán.

Durante la inspección en el interior del barco se localizó la droga en las bodegas. Además, los policías detentaron modificaciones en el navío que no se correspondían a lo que se supone es un buque de carga y que finalmente servían para ocultar los fardos de cocaína.

El mercante Little Girls, antes Great Naos y Macedonia, fue redirigido hacia Gran Canaria, donde ayer atracó en el puerto de Arinaga, en el sureste de la isla. El destino final del buque construido en 1975 que llevaba contenedores, de más de 54 metros de eslora y 12 de manga, era el Puerto de Vigo. La investigación trata de averiguar si se iba a llevar la descarga antes o una vez en tierra.

Un gran despliegue para la mayor operación de los últimos años

Una empresa especializada se encargó de descargar en Arinaga los 140 fardos que contenía los 4.000 kilos de cocaína de una alta pureza. En principiose habló de 6.500 kilos, en medio de un amplio despliegue policial por razones de seguridad. Los expertos hablan de que su valor en el mercado podría alcanzar los 21,4 millones.