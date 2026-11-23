Este dato supone una cifra destacada de participación y refleja el creciente interés de diseñadores y empresas patrocinadoras por formar parte de uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval chicharrero y con mayor visibilidad más allá de nuestras fronteras, detalla el Ayuntamiento en una nota. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, aseguró que "el Carnaval vuelve a demostrar que es más que una fiesta, un motor económico y cultural que moviliza a miles de personas y que proyecta la imagen de la ciudad", a lo que añadió que tener tantas candidatas les hace sentir "muy orgullosos y es una muestra de la excelente salud de la fiesta". El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó por su parte que "estas cifras son una muy buena noticia para el Carnaval", añadiendo que "haber cerrado el plazo con 42 candidatas entre las tres categorías demuestra la fortaleza de la fiesta y la ilusión que genera participar en un concurso que es único en el mundo". El edil aprovechó la ocasión también para "agradecer el compromiso de todas las candidatas, diseñadores, patrocinadores y equipos que hacen posible este espectáculo