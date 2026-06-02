Canarias registra 62 donantes de órganos en lo que va de año y un incremento del diecisiete por ciento

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma un año más a la conmemoración del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que tiene lugar cada primer miércoles del mes de junio, agradeciendo a las personas que donan y a sus familiares su solidaridad, ya que mediante el gesto altruista de la donación se salvan vidas.

Durante los cinco primeros meses de 2026 se ha registrado un total de 62 donantes en Canarias: 58 fallecidos y cuatro vivos. Estas cifras de personas donantes es casi un 17 por ciento superior al registrado en 2025.

En este sentido, la Consejería de Sanidad recuerda que cuantos más donantes existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse. Así, y gracias a estos 62 donantes, los hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) han realizado en los cinco primeros meses de este año 116 trasplantes. De este total de trasplantes, 76 son renales, de los que 29 se realizaron en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y 47 fueron llevados a cabo en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde también se realizaron dos trasplantes de páncreas. El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha realizado en este período de tiempo catorce trasplantes hepáticos y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín llevó a cabo once trasplantes de corazón y trece de pulmón.

Cómo hacerse donante

La tarjeta de donante expresa la voluntad de donar pero no tiene valor legal. Por eso, además de solicitar dicha tarjeta, es muy importante que la persona que quiere ser donante comunique a la familia su deseo para que sea respetado. Esto significa que, en el momento de fallecer, si pudiera ser donante de órganos, la familia va a tener que firmar el consentimiento para proceder a la extracción. La tarjeta se puede conseguir a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y asociaciones de pacientes.

Existe la posibilidad de donar en vida si se cumplen las condiciones y requisitos establecidos por la Ley. El donante ha de ser mayor de edad y gozar de buena salud física y mental. Actualmente, para facilitar la donación de órganos, la persona que desee ser donante puede realizar una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV), un documento que contiene las instrucciones y opciones que deberá respetar el personal sanitario que atienda al otorgante sobre los cuidados y el tratamiento de su salud; las disposiciones respecto al destino de su cuerpo y a la donación de órganos y tejidos; así como las indicaciones de naturaleza ética, moral o religiosa que expresen sus objetivos vitales y valores personales, y que contempla la designación de uno o varios representantes que actuarán como interlocutores de las instrucciones y valores manifestados ante el médico o el equipo sanitario.

Las MAV pueden realizarse ante los funcionarios de la Consejería de Sanidad o ante cualquier notario perteneciente al Colegio Notarial de Canarias, una vez que se cuente con la autorización pertinente, según recoge el convenio establecido entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Colegio Notarial de Canarias. Para más información sobre las MAV se puede consultar esta web https://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/sgt/mav/