Canarias mantiene a más de 700.000 personas en riesgo de pobreza pese a la mejora de algunos indicadores

Canarias avanza en la reducción de la pobreza, pero todavía está lejos de superar sus principales desigualdades sociales. Unas 704.000 personas, el 31,2 % de la población del archipiélago, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, según el informe El Estado de la Pobreza 2026, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. La tasa se mantiene igual que el año anterior y sitúa a las islas como la cuarta comunidad autónoma con peores resultados, 5,5 puntos por encima de la media estatal. La evolución presenta, no obstante, algunos signos positivos. La pobreza descendió hasta el 22,9 %, lo que equivale a unas 517.000 personas. También disminuyó la carencia material y social severa, que afecta al 9,3 % de la población. Sin embargo, la baja intensidad de empleo en los hogares aumentó hasta el 11,6 %, la segunda tasa más elevada del país.

La infancia, entre los colectivos más vulnerables

La pobreza tiene una especial incidencia entre los menores. El 41,1 % de los niños y adolescentes de Canarias está en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque la tasa de pobreza infantil bajó al 28,3 %, continúa siendo la más elevada de los grupos de edad analizados. Las diferencias sociales se reflejan asimismo en el género y la discapacidad. .

La vivienda agrava las dificultades económicas

El acceso a una vivienda asequible constituye uno de los principales factores de vulnerabilidad. Desde 2015, el precio de compraventa ha aumentado un 74,5 % en Canarias. Para las personas en situación de pobreza, los gastos de vivienda absorben de media el 26,4 % de sus ingresos, casi el doble que para el conjunto de la población. El impacto también se aprecia entre quienes viven de alquiler a precio de mercado. Además, el 12,9 % de la población canaria sufrió retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca durante 2025. Las dificultades alcanzan a necesidades cotidianas. Casi la mitad de la población, el 49,9 %, no puede afrontar gastos imprevistos de 900 euros.

La protección social, necesaria pero insuficiente

Las ayudas públicas desempeñan un papel fundamental para contener la pobreza. Canarias destinó en 2025 el 63,2 % de su presupuesto autonómico a políticas sociales, por encima del 59,5 % estatal. Sin embargo, persisten dificultades para que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesitan, según los datos del informe.

El balance deja una conclusión clara: aunque la pobreza y la privación material han retrocedido, Canarias continúa soportando una desigualdad social superior a la media española. El reto no consiste únicamente en mejorar las estadísticas, sino en conseguir que la recuperación se traduzca en empleos suficientes, viviendas asequibles y mejores condiciones de vida, especialmente para la infancia y los hogares con menos recursos.