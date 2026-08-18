Arona participa en la segunda mayor incautación de óxido nitroso registrada en Europa

La Policía Local de Arona ha colaborado en una operación de la Guardia Civil que ha permitido desarticular en el sur de Tenerife una organización criminal presuntamente dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso, una sustancia conocida popularmente como “gas de la risa”.

El dispositivo, denominado operación Centro, ha permitido intervenir cerca de 13 toneladas de óxido nitroso, en la que está considerada, según la información facilitada por la Guardia Civil, como la segunda mayor aprehensión de esta sustancia realizada en Europa.

Las actuaciones y registros se llevaron a cabo en Arona y otros dos municipios de Tenerife y se saldaron con la detención de seis personas y la investigación de otras seis por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

Durante el operativo, los agentes de la Policía Local de Arona prestaron apoyo a la Guardia Civil en los registros efectuados en el municipio y participaron posteriormente en las labores relacionadas con la custodia de los efectos intervenidos. El Ayuntamiento de Arona también ha colaborado en el transporte y almacenamiento de la mercancía, así como en su futura destrucción una vez exista autorización judicial.

En total fueron intervenidos 10.394 recipientes de óxido nitroso, con un peso próximo a los 13.000 kilos. Los registros permitieron localizar además dinero en efectivo, distintas sustancias estupefacientes, armas de fuego simuladas, armas blancas, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la investigación.

La investigación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.