Vicente Cajuso, reconocido con el Premio de Honor Onda Cero Menorca 2026

El empresario Vicente Cajuso recibirá el galardón de honor en la XV Gala de los Premios Onda Cero Menorca, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en el Teatro Principal de Maó. La concesión del premio ha sido aprobada por unanimidad por el jurado de la edición.

Cajuso es una figura fuertemente vinculada al comercio y al tejido empresarial menorquín. Durante más de tres décadas colaboró estrechamente con PIME Menorca en la defensa de la pequeña y mediana empresa de la isla. Además, entre 2011 y 2024 presidió ASCOME (Asociación de Comerciantes de Menorca), participando de manera activa en el impulso y la representación del sector.

Tras 38 años de trayectoria dedicada al comercio local, el empresario puso fin a su etapa profesional en 2025. En los micrófonos de Onda Cero Menorca, Cajuso se ha mostrado emocionado y agradecido por el reconocimiento unánime, destacando su profunda vinculación con la isla desde su llegada en los años 70 y reafirmando su aprecio por la sociedad menorquina.