Can Aguedet, Premio Onda Cero Menorca 2026 de Iniciativa Social e Inclusión por 'cocinar oportunidades'

El proyecto de formación e integración socio-laboral Can Aguedet ha sido distinguido con el Premio de Iniciativa Social e Inclusión Onda Cero Menorca 2026 por su labor en la inserción laboral y social de personas en situación de vulnerabilidad. Ubicado en Es Mercadal, el proyecto combina la gastronomía tradicional menorquina con un modelo pionero de desarrollo comunitario e inclusión.

En la entrevista concedida al programa Más de uno Menorca, Antoni Salort, representante del proyecto, expresó su gratitud por el reconocimiento: "No nos lo esperábamos para nada, pero desde que abrimos no dejamos de recibir gratificaciones y premios que nos estimulan a seguir adelante con nuestra tarea social".

La iniciativa nació como respuesta a la demanda de las patronales del sector de la hostelería y de Cáritas para crear una vía de formación adaptada a personas vulnerables, que al mismo tiempo diera soporte al sector hostelero de la isla con profesionales cualificados.

La oportunidad se materializó gracias a la colaboración de Miquel Mariano, quien cedió el icónico local de Can Aguedet en Es Mercadal para darle un nuevo propósito social y comunitario. El proyecto abarca distintas áreas de actuación: Escuela de Restauración: Ofrece dos cursos anuales de formación en cocina y sala para grupos de entre 10 y 12 alumnos. Tras la instrucción, los participantes se incorporan al mercado laboral ordinario o a la empresa de inserción Mestral Inserció.

Desde hace un año, Can Aguedet elabora menús infantiles para colegios públicos y concertados de Menorca, apostando por el producto local y ecológico. El espacio abre sus puertas a la sala una vez por semana (los jueves) para reservas de clientes o eventos, además de ofrecer servicios de catering en diversos puntos de la isla.

Salort destacó la acogida por parte del alumnado, citando las palabras de uno de los participantes: "Cuando vengo aquí, estoy en casa; me estimo más estar aquí que en mi propia casa". Bajo el lema "Cocinando oportunidades", Can Aguedet reafirma su compromiso de ofrecer una segunda oportunidad a las personas más vulnerables de la isla.