El Centro de Salud Canal Salat, Premio Salud Onda Cero Menorca 2026 por su atención domiciliaria en bicicleta

El Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella ha sido galardonado con el Premio Salud Onda Cero Menorca 2026 por su innovador proyecto de atención domiciliaria en bicicleta. Esta iniciativa promueve un modelo de asistencia médica y de enfermería sostenible, ágil y saludable que facilita el desplazamiento de los profesionales sanitarios por el casco urbano de la ciudad.

En el programa Más de uno Menorca, Begoña Moll, supervisora de enfermería en funciones del centro, expresó su agradecimiento por el galardón, destacando que "supone un impulso en nuestro trabajo diario para mejorar la calidad asistencial".

La iniciativa surgió de la necesidad planteada por una enfermera de atención primaria ante las dificultades de estacionamiento y el estrés que generaba el transporte en vehículo particular para acudir a los domicilios en la zona urbana. A partir de ahí, se coordinó un trabajo conjunto con la Policía Local de Ciutadella y el taller de inserción sociolaboral de Cáritas Mestral. Las bicicletas utilizadas forman parte de aquellas que habían sido retiradas o decomisadas y no habían sido reclamadas.

Tras pasar por el taller de recuperación de Cáritas, fueron puestas a punto y cedidas al centro sanitario mediante un convenio. Actualmente, el centro dispone de cuatro bicicletas equipadas con alforjas rotuladas con el logotipo del Ib-Salut. En ellas, el personal de enfermería transporta sus mochilas asistenciales con todo el material necesario (curas, instrumental y material fungible) para realizar la atención domiciliaria.

Moll explicó que la topografía llana de Ciutadella y su red de carriles bici facilitan el uso diario de este medio de transporte. El sistema permite ganar hasta 20 minutos por desplazamiento en el centro urbano al evitar los problemas de aparcamiento, un tiempo que se invierte directamente en una atención más dedicada a cada paciente. En Ciutadella se realizan anualmente unas 3.600 visitas domiciliarias de enfermería y cerca de 1.000 médicas.

El servicio se destina principalmente a la atención de personas mayores en situación de dependencia o inmovilizadas, curas, seguimiento posquirúrgico y campañas de vacunación.