Tres jóvenes detenidos en Maó por el hurto continuado de bicicletas y patinetes eléctricos

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Maó han detenido a tres jóvenes como presuntos autores de un delito de hurto continuado de bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Los hechos ocurrieron de madrugada durante la semana pasada. Una patrulla en labores de prevención de la delincuencia observó a tres individuos circulando en bicicleta por la vía pública. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida en distintas direcciones. Los agentes lograron dar alcance a uno de ellos, quien justificó su fuga alegando que llevaba marihuana, por lo que fue propuesto para sanción según la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Poco después, un dispositivo de búsqueda permitió interceptar a los otros dos implicados.

A raíz de las detenciones, la Policía Nacional desplegó un operativo de rastreo que permitió localizar y recuperar numerosos efectos sustraídos en distintas ubicaciones de Maó y Es Castell, entre ellas el aparcamiento de un supermercado, una nave industrial y el recinto ferial. Entre los objetos intervenidos se encuentra un patinete eléctrico con los cables manipulados y puenteados, dos cascos de protección, así como varios patinetes y bicicletas que habían sido robados en portales y en la vía pública.

Los tres arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias.

Durante la investigación, los agentes han logrado identificar a varios de los legítimos propietarios y darles devolución de sus vehículos. El resto del material permanece custodiado en depósito en la Comisaría de Maó.

Por este motivo, la Policía Nacional hace un llamamiento a cualquier ciudadano que haya sufrido el robo de una bicicleta o patinete eléctrico en los últimos tiempos para que se acerque a la Comisaría de Maó a fin de reconocer y recuperar sus pertenencias. La investigación continúa abierta para identificar a la totalidad de los afectados.