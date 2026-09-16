La restauración de PIME Menorca exige ayudas públicas para modernizar sus negocios y combatir la caída de rentabilidad

La Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes, integrada en PIME Menorca, ha solicitado formalmente al Consell Insular de Menorca y al Govern balear la creación e inclusión de ayudas específicas orientadas a la modernización de sus establecimientos dentro de los presupuestos de 2027. La entidad patronal ha presentado un total de seis escritos dirigidos a los departamentos de economía, turismo y presupuestos de ambas instituciones.

El presidente de la asociación, Toni Sansaloni, ha abordado la iniciativa en los micrófonos de Más de Un Menorca, enfatizando las elevadas exigencias del sector para adaptarse al cambio climático y las condiciones estivales. «Después de pasar un verano con elevadas temperaturas, tenemos que acondicionar nuestros locales; el clima está cambiando muy rápido y esto requiere renovar aires acondicionados o cocinas para trabajar en condiciones adecuadas», ha explicado.

La patronal solicita incorporar a bares, cafeterías y restaurantes (epígrafes del IAE 671 a 676 y afines) dentro de las ayudas de minimis de 2027 destinadas al tejido productivo y comercial, sin recortar crédito a otros sectores. También reclaman al ejecutivo autonómico una partida específica para renovar activos fijos como mobiliario, maquinaria e instalaciones. Además, la entidad recuerda que, según datos de afiliación a la Seguridad Social del IBESTAT, el sector de comidas y bebidas genera más empleo en Menorca que el propio sector del alojamiento.

Por otro lado, alertan de una pérdida generalizada de rentabilidad provocada por el encarecimiento de materias primas, costes laborales, energía y normativas, sumada al descenso de facturación registrado en las encuestas de coyuntura de PIME Menorca. Sansaloni ha defendido que «la restauración necesita el mismo respaldo institucional que ya reciben otros sectores» y ha destacado que se trata de una petición nacida del consenso de sus asociados para asegurar la viabilidad del tejido empresarial.