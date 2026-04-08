POLÍTICA

Més per Menorca solicita la comparecencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua en el Parlament

Onda Cero Menorca

Menorca |

PORT CIUTADELLA
PORT CIUTADELLA | PIXABAY

El partido Més per Menorca solicita la comparecencia del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en el Parlament para que dé explicaciones sobre el vertido de fangos tóxicos en el puerto interior de Ciutadella.

Según la formación menorquinista, el vertido se produjo en la zona de Sa Colàrsega como consecuencia de unas labores de dragado impulsadas por el Govern de las Illes Balears.

El partido ha mostrado su preocupación por la gestión de esta actuación y ha reclamado aclarar si se contaba con todas las autorizaciones necesarias. Además ha calificado los hechos como "grave negligencia".

La formación también ha pedido al Govern que haga pública toda la información disponible sobre el caso y que se asuman las responsabilidades correspondientes.

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