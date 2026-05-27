Vidal y Vidal prepara su salto internacional desde Menorca y reivindica “la pausa” como valor de marca

Con 27 años de trayectoria, la empresa nació de la iniciativa de los hermanos Carlos y Jesús Vidal con una idea clara: construir una marca propia alejándose de los modelos tradicionales de distribución. “Queríamos crear una marca con personalidad, con historia y con algo que contar”, explica Jesús Vidal, reivindicando el legado industrial de Menorca como uno de los pilares diferenciales de la firma.

Actualmente, Vidal y Vidal cuenta con 82 puntos de venta repartidos entre grandes superficies, aeropuertos y tiendas a pie de calle. La compañía ha logrado consolidar una presencia destacada fuera de la isla manteniendo su producción y estructura en Menorca, algo que consideran una ventaja competitiva. “Estar en Menorca no es un inconveniente cuando trabajas un producto con valor añadido; incluso puede ser ventajoso porque hay menos ruido y más capacidad para centrarse en lo importante”, señaló el director general.

La inspiración mediterránea sigue siendo uno de los ejes creativos de la marca. Marta Vidal destacó que la luz, el paisaje y el ritmo pausado de la isla influyen directamente en los diseños y en la filosofía de la empresa. “Menorca te impregna. La naturaleza aquí tiene una belleza sencilla y eso nos inspira muchísimo”, afirmó. La responsable de marca también defendió la necesidad de “reivindicar la pausa” en una sociedad marcada por la aceleración constante.

La firma vive además un proceso de relevo generacional con la incorporación de Marta y Marc Vidal al proyecto empresarial. Según Jesús Vidal, este paso representa “un momento muy bonito” para la compañía y responde a la voluntad de preparar el futuro con perfiles profesionales cualificados y complementarios. “No es suficiente ser hijo de; hay que estar preparado”, remarcó.

En cuanto a los próximos pasos, la empresa ya trabaja en un ambicioso plan de expansión internacional. El objetivo es entrar progresivamente en mercados europeos y latinoamericanos durante los próximos años, manteniendo al mismo tiempo nuevas aperturas en España. “Somos lentos, pero muy seguros. Ese es el modelo que queremos seguir teniendo”, resumió Jesús Vidal.

La compañía también reivindica el componente emocional de la joyería, vinculando cada pieza a momentos importantes de la vida. “Queremos que la gente recuerde que lo más importante se vive sin prisas”, concluyó Marta Vidal, apelando al lema que acompaña actualmente a la marca.

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