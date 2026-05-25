El PSOE de Alaior denuncia falta de transparencia del equipo de gobierno del PP

El grupo municipal del PSOE de Alaior ha registrado una queja formal dirigida al alcalde del Ayuntamiento para denunciar el incumplimiento reiterado de los plazos legales de respuesta a las preguntas formuladas por escrito por los concejales socialistas.

Según la formación más de dos meses después de haber registrado varios escritos, el pasado 23 de marzo de 2026, el equipo de gobierno del Partido Popular todavía no ha facilitado ninguna respuesta. Las cuestiones hacían referencia a asuntos municipales como la dirección de la residencia geriátrica des Ramal o el proyecto de vivienda supervisada de Cala en Busquets.

Desde el PSOE recuerdan que tanto la Constitución española como la normativa de régimen local garantizan el derecho de los concejales de la oposición a obtener la información necesaria para ejercer sus funciones de control y fiscalización.