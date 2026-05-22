El PSOE Menorca atribuye al Consell la pérdida de 10.000 turistas este invierno y asegura que ha supuesto un impacto económico negativo de unos 16 millones de euros para la isla.

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha calificado los datos como una “muy mala noticia para Menorca”, especialmente en un contexto en el que la isla busca avanzar hacia la desestacionalización turística y reforzar la actividad económica durante los meses de invierno.

Los socialistas vinculan esta caída del turismo al empeoramiento de la conectividad aérea, especialmente en la ruta entre Menorca y Barcelona. Que ha sufrido una reducción del 36%

Reclaman además la declaración de una OSP para la ruta Menorca-Barcelona.

En relación a los vuelos con Madrid la conexión se ha mantenido estable e incluso ha aumentado un 2%.