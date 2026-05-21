Ciutadella recurrirá ante el TSJIB para mantener peatonal la plaza des Born

El Ayuntamiento de Ciutadella ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears con el objetivo de evitar el regreso de los coches a la plaza des Born y mantener el actual modelo de peatonalización.

El equipo de gobierno defiende que la transformación urbanística de la emblemática plaza ha supuesto una mejora para la movilidad y la calidad de vida de la ciudad. La decisión llega después de que el tribunal estimara parcialmente las medidas cautelares solicitadas por 22 comerciantes y particulares, permitiendo el retorno del tráfico rodado, aunque manteniendo fuera de la plaza a los autobuses.

Desde el consistorio insistieron en que el auto judicial “no cuestiona ni las competencias municipales ni el modelo de ciudad” impulsado por el Ayuntamiento, y recalcaron que seguirán “agotando todas las vías administrativas y judiciales” para preservar el espacio para peatones.

El gobierno municipal defendió además que la peatonalización ha reducido los atascos y mejorado la circulación en el centro histórico de Ciutadella, al tiempo que ha favorecido actividades culturales, mercados y dinamización comercial en des Born.

Asimismo, el Ayuntamiento confirmó que continuará trabajando en el proyecto definitivo de remodelación de des Born. En las próximas semanas está prevista la firma de un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos para impulsar un concurso de ideas que defina el futuro diseño del espacio.

El equipo de gobierno aseguró que la mayoría del consistorio respalda mantener des Born como una plaza peatonal y defendió que procesos similares de pacificación urbana “nunca han dado marcha atrás” en otras ciudades europeas.