LOCAL

La adicción al alcohol es el motivo mayoritario de los usuarios de la UCA

La Oficina del Consell atendió 495 personas el pasado 2025

Onda Cero Menorca

Menorca |

Presentación de la memoria 2025
Presentación de la memoria 2025 | CIME

La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Consejo Insular de Menorca atendió a un total de 495 personas durante 2025, según los datos presentados en la memoria anual del servicio.

Los responsables del servicio detectan que el alcohol continúa siendo la principal sustancia que motiva las primeras consultas y los reinicios de tratamiento, manteniéndose como la adicción más frecuente entre las personas atendidas. La cocaína y el cannabis ocupan el segundo y tercer lugar en demanda de atención especializada.

La mayor parte de los usuarios atendidos son hombres de entre 30 y 49 años, aunque desde la UCA se insistió en que las mujeres también presentan necesidades de tratamiento, si bien suelen encontrar más dificultades para acceder a los recursos debido a responsabilidades familiares y de conciliación.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de nuevas profesionales de enfermería y de atención psiquiátrica en las sedes de Maó y Ciutadella.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer