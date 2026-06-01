La adicción al alcohol es el motivo mayoritario de los usuarios de la UCA

La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Consejo Insular de Menorca atendió a un total de 495 personas durante 2025, según los datos presentados en la memoria anual del servicio.

Los responsables del servicio detectan que el alcohol continúa siendo la principal sustancia que motiva las primeras consultas y los reinicios de tratamiento, manteniéndose como la adicción más frecuente entre las personas atendidas. La cocaína y el cannabis ocupan el segundo y tercer lugar en demanda de atención especializada.

La mayor parte de los usuarios atendidos son hombres de entre 30 y 49 años, aunque desde la UCA se insistió en que las mujeres también presentan necesidades de tratamiento, si bien suelen encontrar más dificultades para acceder a los recursos debido a responsabilidades familiares y de conciliación.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de nuevas profesionales de enfermería y de atención psiquiátrica en las sedes de Maó y Ciutadella.