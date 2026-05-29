El Hospital Mateu Orfila estrena una sala blanca para reforzar la seguridad en la preparación de medicamentos

El Hospital Mateu Orfila ha puesto en marcha una nueva sala blanca en su Servicio de Farmacia con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad en la preparación de medicamentos estériles. La instalación, diseñada para garantizar unas condiciones ambientales altamente controladas, permitirá elaborar tratamientos en un entorno libre de contaminación y conforme a las Normas de Correcta Fabricación.

La actuación ha supuesto una inversión de alrededor de 450.000 euros y permitirá centralizar y optimizar la preparación de medicamentos oncológicos, nutrición parenteral, medicación intravenosa y tratamientos individualizados para pacientes. Estos productos requieren condiciones de máxima seguridad debido a que se administran directamente al organismo, sin las barreras naturales de protección.

La sala blanca incorpora sistemas de control que regulan la presencia de partículas en el aire, la contaminación microbiológica, la temperatura, la humedad y las presiones diferenciales entre espacios. Estas medidas reducen al mínimo el riesgo de contaminación y garantizan una mayor calidad en los medicamentos elaborados.

Hasta ahora, el servicio trabajaba con cabinas de flujo laminar que garantizaban la esterilidad durante la manipulación de los medicamentos. Con la incorporación de la sala blanca, el control se extiende a todo el entorno de trabajo, lo que incrementa significativamente la calidad de las preparaciones y minimiza los riesgos de contaminación.

La puesta en marcha de esta infraestructura responde además al crecimiento de la actividad del Servicio de Farmacia. Durante 2025 se realizaron 15.379 preparados estériles, un 22 % más que el año anterior. El área de Oncología concentró el mayor volumen de trabajo, con 5.335 preparaciones, mientras que las fórmulas magistrales superaron las 5.400 elaboraciones. Asimismo, la nutrición parenteral registró un importante incremento, alcanzando más de 1.600 preparaciones anuales.